Сегодня 18 декабря: какой праздник и день в истории

18 декабря – День военной контрразведки СБУ. В этот день 1974 года сдался «последний солдат Второй мировой войны» Тэруо Накамура. В 1940-м нацисты утвердили план Барбаросса. В 1916-м завершилась Верденская битва. В 1892-м родился писатель и драматург Николай Кулиш, чья жизнь связана с Харьковом. В 1865-м в США отменили рабство.

Праздники и памятные даты 18 декабря

18 декабря – День военной контрразведки СБУ.

В мире – Международный день мигрантов.

Также сегодня: Международный день арабского языка, День выпечки печенья, День благодарности снежинке.

18 декабря в истории

18 декабря 1865 года в США вступила в силу 13-я поправка к конституции, которой отменяли рабство. Подробнее.

18 декабря 1892 года родился писатель, режиссер и драматург Николай Кулиш. Подробнее.

18 декабря 1916 года завершилась Верденская битва (также известная как «Верденская мясорубка») – одна из самых масштабных битв на Западном фронте Первой мировой войны. Подробнее.

18 декабря 1940 года Гитлер утвердил директиву № 21, известную всем по кодовому названию плана нападения на СССР – «план Барбаросса». Подробнее.

18 декабря 1974 года индонезийские солдаты арестовали на острове Моротай Тэруо Накамура, который вошел в историю как «последний солдат Второй мировой войны». Он был воином императорской армии Японии, не знавшим о капитуляции своей страны. Так что продолжал выполнять приказ давно не существующего командования.

Он был тайваньским аборигеном, вступившим в армию Японии в 1943 году. С самого начала своего участия во Второй мировой рядовой находился на острове Моротай. Союзники захватили эту территорию в сентябре 1944 года. Радиосвязь с Японией была потеряна. Со временем японская имперская армия объявила своих воинов, которые находились на острове (в том числе Накамура) погибшими. Однако они продолжали скрываться в джунглях – сначала держась вместе. В середине 1950-х Накамура «откололся» от небольшой группы выживших и создал собственный лагерь в джунглях. Выстроил себе хижину, выращивал картофель и ел фрукты, которые собирал с деревьев. Его укрытие неожиданно для себя обнаружили в сентябре 1974 года индонезийские летчики – с высоты. Далее последовала серия переговоров с японским посольством о спасательной миссии (ведь Накамура все еще «воевал» и был уверен, что его убьют, если найдут). «Выманить» отшельника из его хижины индонезийцам удалось 18 декабря. Для этого исполняли национальный гимн императорской Японии и размахивали флагом этой страны. Окружившим его солдатам 55-летний воин Второй мировой передал винтовку с уцелевшими пятью патронами и заявил: «Мой командир приказал мне драться до самого конца». Несокрушимого воина доставили в цивилизацию и госпитализировали в больницу в Джакарте. Больше всего он хотел вернуться к жене, однако она, считая его погибшим, уже вышла замуж во второй раз.

Новости об этом событии достигли Японии 27 декабря. Поскольку Накамура не был японцем, решил репатриироваться на родной Тайвань. Однако там новое правительство Китайской Республики на Тайване не особо радо было бывшему бойцу вражеской императорской армии. Руководство Японии также поначалу не было настроено чем-либо помогать ветерану. Однако под давлением общественности и прессы эту позицию изменили: Накамура выплатили компенсацию 3,5 миллиона иен (около 12 тыс. долларов США по курсу того времени). Еще 750 тысяч иен ​​для него собрали японские граждане в виде пожертвований. Кроме того, ему назначили военную пенсию. В «реальном мире» Накамура прожил еще пять лет – он скончался 15 июня 1979 года от рака легких.

18 декабря 1991 года независимость Украины признала Армения.

Церковный праздник 18 декабря

18 декабря чтят память мучеников Севастиана и его воинов. Подробнее.

Народные приметы

Если 18 декабря мороз, остаток зимы будет снежным и теплым.

Если снег осел под ногами – будет оттепель.

Если ветер западный или юго-западный – к потеплению.

Что нельзя делать 18 декабря

Нельзя употреблять спиртное.

Нельзя устраивать громкие гуляния.