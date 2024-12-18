Сьогодні 18 грудня: яке свято та день в історії

18 грудня – День військової контррозвідки СБУ. У цей день 1974 року здався “останній солдат Другої світової війни” Теруо Накамура. У 1940-му нацисти затвердили план Барбаросса. У 1916-му завершилася Верденська битва. У 1892-му народився письменник і драматург Микола Куліш, чиє життя пов’язане з Харковом. У 1865-му в США скасували рабство.

Свята та пам’ятні дати 18 грудня

18 грудня – День військової контррозвідки СБУ.

У світі – Міжнародний день мігрантів.

Також сьогодні: Міжнародний день арабської мови, День випічки печива, День подяки сніжинці.

18 грудня в історії

18 грудня 1865 року в США набула чинності 13-та поправка до конституції, якою скасовували рабство. Докладніше.

18 грудня 1892 року народився письменник, режисер і драматург Микола Куліш. Докладніше.

18 грудня 1916 року завершилася Верденська битва (також відома як “Верденська м’ясорубка”) – одна з наймасштабніших битв на Західному фронті Першої світової війни. Докладніше.

18 грудня 1940 року Гітлер затвердив директиву № 21, відому всім за кодовою назвою плану нападу на СРСР – “план Барбаросса”. Докладніше.

18 грудня 1974 року індонезійські солдати заарештували на острові Моротай Теруо Накамура, який увійшов в історію як “останній солдат Другої світової війни”. Він був воїном імператорської армії Японії, який не знав про капітуляцію своєї країни. Тож продовжував виконувати наказ давно відсутнього командування.

Він був тайванським аборигеном, який вступив до армії Японії у 1943 році. Із самого початку своєї участі у Другій світовій рядовий перебував на острові Моротай. Союзники захопили цю територію у вересні 1944 року. Радіозв’язок з Японією був утрачений. Згодом японська імперська армія оголосила своїх воїнів, які перебували на острові (зокрема Накамура) загиблими. Однак вони продовжували переховуватися в джунглях – спочатку тримаючись разом. У середині 1950-х Накамура “відколовся” від невеликої групи тих, хто вижив, і створив власний табір у джунглях. Збудував собі хатину, вирощував картоплю та їв фрукти, які збирав із дерев. Його укриття несподівано для себе виявили у вересні 1974 року індонезійські льотчики – з висоти. Далі була серія переговорів із японським посольством щодо рятувальної місії (адже Накамура все ще “воював” і був упевнений, що його вб’ють, якщо знайдуть). “Виманити” самітника з його хатини індонезійцям вдалося 18 грудня. Для цього виконували національний гімн імператорської Японії та розмахували прапором цієї країни. Солдатам, які оточили його, 55-річний воїн Другої світової передав гвинтівку з п’ятьма патронами, що вціліли, та заявив: “Мій командир наказав мені битися до самого кінця”. Незламного воїна доставили до цивілізації та госпіталізували до лікарні в Джакарті. Найбільше він хотів повернутися до дружини, проте вона, вважаючи його загиблим, вже вийшла заміж удруге.

Новини про цю подію досягли Японії 27 грудня. Оскільки Накамура не був японцем, то вирішив репатріюватись на рідний Тайвань. Однак там новий уряд Китайської Республіки на Тайвані не дуже зрадів колишньому бійцю ворожої імператорської армії. Керівництво Японії також спочатку не було налаштоване чимось допомагати ветерану. Проте під тиском громадськості та преси цю позицію змінили: Накамура виплатили компенсацію 3,5 мільйона єн (близько 12 тис. доларів США за курсом того часу). Ще 750 тисяч єн для нього зібрали японські громадяни у вигляді пожертвувань. Окрім того, йому призначили військову пенсію. У “реальному світі” Накамура прожив ще п’ять років – він помер 15 червня 1979 від раку легенів.

18 грудня 1991 року незалежність України визнала Вірменія.

Церковне свято 18 грудня

18 грудня вшановують пам’ять мучеників Севастіана та його воїнів. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 18 грудня мороз, залишок зими буде сніжним та теплим.

Якщо сніг осів під ногами – буде відлига.

Якщо вітер західний чи південно-західний – до потепління.

Що не можна робити 18 грудня

Не можна вживати спиртне.

Не можна влаштовувати гучні гуляння.