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Сегодня 23 июля: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   23.07.2025
Оксана Горун
Сегодня 23 июля: какой праздник и день в истории

23 июля 2015 года NASA объявило об открытии планеты Kepler-452b, которую называют «двоюродной сестрой Земли» или «Землей 2.0». В 1990-м Леонида Кравчука избрали главой Верховного Совета УССР. В 1982-м Международная китобойная комиссия приняла решение приостановить коммерческий китобойный промысел. В 1974-м в Греции свергли диктатуру «черных полковников». В 1888-м в Киеве установили памятник Богдану Хмельницкому. 23 июля 1093 внесено в «Повесть временных лет» как день поражения войска князя Святополка Изяславича.

Праздники и памятные даты 23 июля

23 июля в мире – Всемирный день китов и дельфинов.

Также сегодня: Всемирный день синдрома Шегрена.

23 июля в истории

23 июля 1093 года руское войско князя Святополка Изяславича потерпело сокрушительное поражение от половцев на реке Желянь (в урочище близ Киева). Этот исторический эпизод упомянут в «Повести временных лет». Подробнее.

23 июля 1888 года на Софийской площади в Киеве торжественно открыли памятник Богдану Хмельницкому. Подробнее.

23 июля 1974 года в Греции свергли диктатуру «черных полковников».

23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия (IWC) приняла решение приостановить коммерческий китобойный промысел всех видов и популяций китов, начиная с сезона 1985/1986 годов. Подробнее.

23 июля 1990 года депутаты Верховной Рады УССР после отставки с поста председателя ВР Владимира Ивашко избрали председателем Леонида Кравчука. Подробнее.

Леонид Кравчук - архивное фото
Фото: mis.dp.ua

23 июля 2015 года NASA объявило об открытии планеты Kepler-452b, которую называют «двоюродной сестрой Земли» или «Землей 2.0», поскольку она максимально похожа на нашу планету. Kepler-452b вращается вокруг своей звезды Kepler-452 на почти том же расстоянии, как и Земля от Солнца – в так называемой «зоне жизни» (ее расстояние от звезды теоретически позволяет поддерживать на поверхности воду в жидком состоянии – при условии достаточного атмосферного давления). Период вращения Kepler-452b вокруг ее «Солнца» – примерно 385 дней. При этом она больше Земли – по оценкам ученых, масса превышает земную в пять раз, а радиус – примерно на 60%. Звезда Kepler-452, вокруг которой вращается планета, по характеристикам очень похожа на Солнце. Однако, вероятно, Kepler-452b получает от своей звезды несколько больше энергии, чем Земля от Солнца, что может вызвать сильный парниковый эффект. Находится это место, где теоретически возможна жизнь, в 1800 световых годах от Земли, в созвездии Лебедя.

«Но не рассчитывайте на поездки на Kepler-452b в ближайшее время, — предупреждало международное информационное агентство BNO News в 2015-м, когда планету только открыли. — С расстоянием в 1400 световых лет космическому аппарату «Новые горизонты» (New Horizons), который в настоящее время является самым быстрым космическим аппаратом, когда-либо покидавшим Землю (в 2025-м это уже не так, самым быстрым является солнечный зонд NASA «Parker Solar Probe» — Ред.) понадобится примерно 25,8 миллиона лет, чтобы достичь планеты, похожей на Землю. Кроме того, понадобится еще 1400 лет, чтобы сигнал достиг Земли и сообщил нам, что космический аппарат долетел до Kepler-452b».

Церковный праздник 23 июля

23 июля чтят память мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников. Также сегодня – праздник Почаевской иконы Божьей Матери. Подробнее.

Народные приметы

Если вечером будет туман, то завтра будет хорошая погода.

Если туман утром – будет много грибов.

Если утром нет росы, вечером пойдет дождь.

Что нельзя делать 23 июля

Нельзя ломать или резать ветки калины.

Нельзя есть сырую калину.

Нельзя долго спать и лениться.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 июля 2015 года NASA объявило об открытии планеты Kepler-452b, которую называют «двоюродной сестрой Земли» или «Землей 2.0»".