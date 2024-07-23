Сегодня 23 июля: какой праздник и день в истории

23 июля 1990 года Леонид Кравчук был избран председателем Верховной Рады УССР. В 1982-м Международная китобойная комиссия приняла решение приостановить коммерческий китобойный промысел. В 1974-м в Греции свергли диктатуру «черных полковников». В 1888-м в Киеве установили памятник Богдану Хмельницкому. 23 июля 1093 внесено в «Повесть временных лет» как день поражения войска князя Святополка Изяславича.

Праздники и памятные даты 23 июля

23 июля в мире – Всемирный день китов и дельфинов и Всемирный день синдрома Шегрена.

23 июля в истории

23 июля 1093 года руское войско князя Святополка Изяславича потерпело сокрушительное поражение от половцев на реке Желянь (в урочище близ Киева). Этот исторический эпизод упомянут в «Повести временных лет». Подробнее.

23 июля 1888 года на Софийской площади в Киеве торжественно открыли памятник Богдану Хмельницкому. Подробнее.

23 июля 1974 года в Греции свергли диктатуру «черных полковников». После инспирированного хунтой переворота на Кипре и ввода на остров войск Турции совещание старейших политиков Греции отстранило «полковников» от власти. Они были вынуждены передать управление государством гражданскому правительству. Самих бывших глав государства сначала приговорили к смертной казни, но впоследствии ее заменили пожизненным заключением.

23 июля 1982 года Международная китобойная комиссия (IWC) приняла решение приостановить коммерческий китобойный промысел всех видов и популяций китов, начиная с сезона 1985/1986 годов. Изначально речь шла о временном запрете, однако «приостановка» действует до сих пор. Ее часто называют «Мораторий на коммерческий китобойный промысел». Однако все не так просто и однозначно, как кажется. Страны, в которых традиционно был развит китобойный промысел, ожидали, что мораторий будет действовать лишь до того момента, когда все согласуют квоты на отлов животных. Когда же этого не произошло, заявили о национальных традициях и начали выходить из IWC, чтобы возобновить лов китов. Первыми это сделали Норвегия и Исландия, а со временем — Япония.

«В последние годы Норвегия и Исландия начали промышленный отлов китов. Правительство Норвегии подало официальное возражение против решения о моратории, когда он был введен. Исландия вышла из IWC в 1992 году и снова присоединилась в 2002 году с оговоркой касательно моратория. При введении моратория Российская Федерация также зарегистрировала возражения, но не реализует их. Мораторий обязателен для всех других членов IWC, — информирует официальный сайт IWC. — Норвегия и Исландия устанавливают собственные ограничения на отлов, но должны предоставлять Комиссии информацию о своем улове и соответствующие научные данные… Япония вышла из IWC в 2019 году и в том же году возобновила коммерческий отлов китов».

Запрет на промышленное истребление китов помог частично восстановить популяции. Однако отдельные виды этих животных до сих пор под угрозой исчезновения – в том числе из-за нарушителей моратория. Именно об этом призван напоминать обществу Всемирный день китов и дельфинов, который отмечают 23 июля.

23 июля 1990 года депутаты Верховной Рады УССР после отставки с поста председателя ВР Владимира Ивашко избрали председателем Леонида Кравчука. Подробнее.

Церковный праздник 23 июля

23 июля чтят память мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников. Они пострадали во время гонения на христиан императора Диоклетиана. На суде мученики отказались принести жертву идолам, а после жестоких пыток их с перебитыми голенями бросили в огонь. Мученики вышли из огня невредимыми. Тогда, отчаявшись сломить их волю, палачи их обезглавили.

Также 5 августа – праздник Почаевской иконы Божьей Матери. В XIV веке двум монахам, спасавшимся в Почаевской пещере, пришло видение Богородицы, стоявшей на камне на горе, окруженной огнем. На камне, где стояла Богородица, навсегда остался отпечаток ее правой стопы. В 1559 году Константинопольский митрополит Неофит, проезжая через Волынь, оставил здесь привезенную из Константинополя икону Богородицы. Люди стали замечать, что от иконы исходит сияние. Зафиксированы исцеления и чудеса. В 1597 году чудотворный образ передали монахам, которые поселились на Почаевской горе. А позже там основан монастырь – Почаевская лавра.

Народные приметы

Если вечером будет туман, то завтра будет хорошая погода.

Если туман утром – будет много грибов.

Если утром нет росы, вечером пойдет дождь.

Что нельзя делать 23 июля

Нельзя ломать или резать ветки калины.

Нельзя есть сырую калину.

Нельзя долго спать и лениться.