Сегодня 23 июля: какой праздник и день в истории

23 июля 1888 года в Киеве установили памятник Богдану Хмельницкому. В 1990-м Леонида Кравчука избрали председателем Верховного Совета УССР. А в 1974-м свергнута диктатура «черных полковников» в Греции.

Праздники и памятные даты 23 июля

23 июля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

В мире – Всемирный день китов и дельфинов.

23 июля в истории

23 июля 1093 года руское войско князя Святополка Изяславовича потерпело сокрушительное поражение от половцев реке Желянь (в урочище близ Киева). Этот исторический эпизод упомянут в «Повести временных лет». Целью киевского князя было снять осаду с города Торческ, однако руские войска не выдержали натиска врага — и побежали. По свидетельству летописца, войско Святополка понесло огромные потери, а сам князь вернулся в столицу только с двумя мужами. Торческ половцы сожгли дотла.

23 июля 1888 года на Софийской площади в Киеве торжественно открыли памятник Богдану Хмельницкому.

Открытие посвятили 900-летию Крещения Руси. Сама идея создания памятника возникла еще в середине века – у профессора Киевского университета Николая Костомарова. Но процесс создания и сбора средств отнял много времени. Известно, что убежденный «великоросс» Михаил Юзефович возглавлял комитет по созданию монумента. Он же утвердил откровенно антипольский, да еще и антисемитский проект. Конь Богдана должен был топтать копытами тело ксендза-иезуита, покрытого разорванным польским флагом. Со скалы, на которой он стоит, должны были падать фигуры польского шляхтича и еврея-арендатора. К счастью, средств на такую адскую композицию не хватало. Поэтому решили оставить только самого Хмельницкого и иезуита, которого он топчет конем. От иезуита монумент избавил император Александр II. Он осмотрел гипсовую композицию, по которой должны были отливать монумент, и приказал убрать фигуру из-под копыт.

В Киеве популярна легенда, что изначально памятник Хмельницкому должен был угрожать гетманской булавой Польше. Но в таком положении он был хвостом к Михайловскому Златоверхому собору. Так что монумент развернули — и булава оказалась направленной в другую сторону. С самого начала на монументе были надписи: «Волим под царя восточного, православного» и «Богдану Хмельницкому единая неделимая Россия». Во время Украинской революции 1917 – 1921 годов их заменили на: «Богдан Хмельницкий. 1888». Эта надпись пережила советское время — и сейчас остается на постаменте.

23 июля 1974 года в Греции свергли диктатуру «черных полковников». После инспирированного хунтой переворота на Кипре и введения на остров войск Турции совещание старейших политиков Греции отстранило «полковников» от власти. Они были вынуждены передать управление государством гражданскому правительству. Самих бывших глав государства сначала приговорили к смертной казни, но впоследствии ее заменили на пожизненное заключение.

23 июля 1990 года депутаты Верховного Совета УССР после отставки с поста председателя ВР Владимира Ивашко избрали председателем Леонида Кравчука.

Ему суждено было возглавлять Раду в исторический момент принятия Акта провозглашения Независимости Украины 24 августа 1991 года. А также стать первым главой Верховной Рады независимой Украины. Сам Кравчук рассказывал о том, как выглядела Рада, когда он ее возглавил, в интервью «ВВС — Украина»: «Та Верховная Рада не была профессиональной. Она собиралась на сессии дважды в год. Одно из заседаний посвящалось какой-то конкретной теме. Например, я помню сессию, посвященную обсуждению книг Леонида Ильича Брежнева «Малая земля» и «Жизнь по заводскому гудку». Я не помню, чтобы в ВР того, советского, созыва были какие-то острые споры, это исключалось. В зале было тихо, спокойно. Депутаты выступали по списку, их выступления были заранее спланированы и предсказуемы. Голосовали тогда только руками, считала голоса счетная комиссия из числа самих депутатов, но при этом никто никогда не голосовал против».

Каждый из депутатов имел «постоянную» работу, а в Раде работал на общественных началах – якобы безвозмездно. Но на самом деле им платили «стипендию» – так называемые «депутатские». По воспоминаниям Кравчука это было около 300 рублей в месяц – за одну каденцию можно было накопить деньги на покупку автомобиля. О своих первых днях в должности и событиях 1990-1991 годов Кравчук вспоминал следующее: «Ситуация тогда менялась каждый день. Мы стали жить в другой стране. В ВР стали приходить люди, приезжали на бензовозах. Приходили с лозунгами, факелами, угрожали поджечь парламент, снимали одни флаги, ставили другие. Люди стали совсем по-другому относиться к ВР. Из Конституции изъяли 6-ю статью, согласно которой Коммунистическая партия провозглашалась руководящей и направляющей силой общества, и уже не ЦК, как к этому привыкли, а ВР стала основным органом, принимавшим решения». Что Рада изменилась окончательно, Кравчук почувствовал во время совместной работы над Актом провозглашения Независимости Украины и последующего его принятия.

Церковный праздник 23 июля

23 июля православные чтят память 45 мучеников в Никополе Армянском. Они пострадали в царствование императора Ликиния (307-324), соправителя Константина Великого. Ликиний преследовал христиан и издал указ подвергать мучениям и смерти всех, кто не соглашается вернуться к язычеству. Когда начались преследования в Никополе, более сорока христиан решились добровольно явиться к гонителям. Святых исповедников возглавляли Леонтий, Маврикий, Даниил, Антоний и Александр. Игемон армянской области Лисий был удивлен их единодушием и мужеством и пытался убедить их отречься. Но тщетно. Тогда игемон приказал избивать исповедников по лицу камнями, а затем заковать и бросить в тюрьму. На следующий день их снова пытали. А через день сожгли, а кости бросили в реку. Местные христиане нашли и сохранили останки мучеников, и впоследствии на том месте построили храм их имени.

Народные приметы

Если утром нет росы – вечером пойдет дождь.

Если верхушка березы пожелтела, то осень будет ранней.

Что нельзя делать 23 июля

Нельзя бросать в воду мусор и ругаться у воды.

Нельзя никому рассказывать о своих планах, потому что не сбудутся.