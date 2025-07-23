Сьогодні 23 липня: яке свято та день в історії

23 липня 2015 року NASA оголосило про відкриття планети Kepler-452b, яку називають “двоюрідною сестрою Землі” або “Землею 2.0”. У 1990-му Леоніда Кравчука обрали головою Верховної Ради УРСР. У 1982-му Міжнародна китобійна комісія прийняла рішення призупинити комерційний китобійний промисел. У 1974-му в Греції повалили диктатуру “чорних полковників”. У 1888-му в Києві встановили пам’ятник Богданові Хмельницькому. 23 липня 1093 року внесено в “Повість временних літ” як день поразки війська князя Святополка Ізяславича.

Свята та пам’ятні дати 23 липня

23 липня у світі – Всесвітній день китів та дельфінів.

Також сьогодні: Всесвітній день синдрому Шегрена.

23 липня в історії

23 липня 1093 року руське військо князя Святополка Ізяславича зазнало нищівної поразки від половців на річці Желянь (в урочищі поблизу Києва). Цей історичний епізод згаданий у “Повісті временних літ”. Докладніше.

23 липня 1888 року на Софійській площі у Києві урочисто відкрили пам’ятник Богдану Хмельницькому. Докладніше.

23 липня 1974 року в Греції повалили диктатуру “чорних полковників”.

23 липня 1982 року Міжнародна китобійна комісія (IWC) прийняла рішення призупинити комерційний китобійний промисел всіх видів та популяцій китів, починаючи з сезону 1985/1986 років. Докладніше.

23 липня 1990 року депутати Верховної Ради УРСР після відставки з посади голови ВР Володимира Івашка обрали головою Леоніда Кравчука. Докладніше.

23 липня 2015 року NASA оголосило про відкриття планети Kepler-452b, яку називають “двоюрідною сестрою Землі” або “Землею 2.0”, оскільки вона максимально схожа на нашу планету. Kepler-452b обертається навколо своєї зірки Kepler-452 на майже тій самій відстані, що й Земля від Сонця – у так званій “зоні життя” (її відстань від зірки теоретично дозволяє підтримувати на поверхні воду в рідкому стані – за умови достатнього атмосферного тиску). Період обертання Kepler-452b навколо її “Сонця” – приблизно 385 днів. При цьому вона більша за Землю – за оцінками вчених, маса перевищує земну вп’ятеро, а радіус – приблизно на 60%. Зірка Kepler-452, навколо якої обертається планета, дуже схожа на Сонце. Однак, ймовірно, Kepler-452b отримує від своєї зірки дещо більше енергії, ніж Земля від Сонця, що може спричинити сильний парниковий ефект. Знаходиться це місце, де теоретично можливе життя, у 1800 світлових роках від Землі, у сузір’ї Лебедя.

“Але не розраховуйте на поїздки на Kepler-452b найближчим часом, – попереджало міжнародне інформаційне агентство BNO News у 2015-му, коли планету тільки відкрили. – З відстанню в 1400 світлових років космічному апарату “Нові горизонти” (New Horizons), який наразі є найшвидшим космічним апаратом, що коли-небудь покидав Землю (у 2025-му це вже не так, найшвидшим є сонячний зонд NASA “Parker Solar Probe” – Ред.), знадобиться приблизно 25,8 мільйона років, щоб досягти планети, схожої на Землю. Крім того, знадобиться ще 1400 років, щоб сигнал досяг Землі та повідомив нам, що космічний апарат досяг Kepler-452b”.

Церковне свято 23 липня

23 липня вшановують пам’ять мучеників Трофима, Феофіла і з ними 13 мучеників. Також сьогодні – свято Почаївської ікони Божої Матері. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо ввечері туман, то завтра буде гарна погода.

Якщо туман зранку – буде багато грибів.

Якщо вранці немає роси – ввечері піде дощ.

Що не можна робити 23 липня

Не можна ламати або різати гілки калини.

Не можна їсти сиру калину.

Не можна довго спати та лінуватися.