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Скупчення зірок у формі різдвяної ялинки зафіксувало NASA (відео)

Світ 14:35   22.12.2023
Оксана Якушко
Скупчення зірок у формі різдвяної ялинки зафіксувало NASA (відео)

Скупчення NGC 2264, також відоме як «Скупчення різдвяної ялинки», розташоване в нашій галактиці Чумацький Шлях на відстані близько 2500 світлових років від Землі, повідомляє NASA. 

Нове зображення NGC 2264 показує форму космічного дерева із сяйвом зоряних вогнів. NGC 2264 – це скупчення молодих зірок віком від одного до п’яти мільйонів років у нашому Чумацькому Шляху на відстані близько 2500 світлових років від Землі. У скупченні NGC 2264 є зірки менше і більше Сонця: деякі менше ніж 1/10 маси Сонця, інші досягають 7 сонячних мас.

Це нове зображення схоже на ялинку за рахунок вибору кольору та обертання. Сині та білі вогні — це молоді зірки, що випромінюють рентгенівські промені, виявлені обсерваторією NASA «Чандра».

Молоді зірки нестабільні та піддаються сильним спалахам у рентгенівських променях та інших типах змін. Варіації, що спостерігаються «Чандрою» та іншими телескопами, пов’язані з активністю магнітних полів, у тому числі зі спалахами, подібними до тих, що відбуваються на Сонці, але набагато потужнішими. А також з гарячими точками та темними областями на поверхні зірок, які з’являються та зникають з поля зору під час  обертання зірок.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 14:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скупчення NGC 2264, також відоме як «Скупчення різдвяної ялинки», розташоване в нашій галактиці Чумацький Шлях на відстані близько 2500 світлових років від Землі, повідомляє NASA. ".