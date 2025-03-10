Сьогодні 10 березня: яке свято та день в історії

10 березня – День Державного гімну України та День пам’яті Тараса Шевченка. Цього дня 1945 року стався найкривавіший авіаналіт в історії – бомбардування збройними силами США столиці Японії Токіо. У 1913-му народилася Володимира Бандера-Давидюк – сестра Степана Бандери та бранка сталінських таборів. У 1905-му Мукденська битва з японським військом завершилася поразкою Росії. У 1865-му вперше публічно виконали майбутній Державний Гімн України. У 1861-му помер Тарас Шевченко. У 1830-му імам Дагестану Газі-Мухаммад оголосив газават (священну війну) російським окупантам. У 1787-му народився “український Робін Гуд” — ватажок селянського повстанського руху Устим Кармалюк. У 1098-му майбутній перший король Єрусалимського королівства Балдуїн I прийняв титул графа Едеси.

Свята та пам’ятні дати 10 березня

10 березня в Україні – День пам’яті Тараса Шевченка (річниця смерті), День Державного гімну України.

У світі – Міжнародний день жінок-суддів, День Співдружності націй (відзначають другого понеділка березня).

Також сьогодні: День волинки, День тормозка, День перевірки батарейок, Міжнародний день дивовижності, Міжнародний день перуки, День Маріо (присвячений герою комп’ютерної гри).

10 березня в історії

10 березня 1098 року майбутній перший король Єрусалимського королівства Балдуїн I прийняв титул графа Едеси. Докладніше.

10 березня 1787 року народився “український Робін Гуд” – ватажок селянського повстанського руху Устим Кармалюк. Докладніше.

10 березня 1830 року імам Дагестану Газі-Мухаммад оголосив газават (священну війну) російським окупантам. Докладніше.

10 березня 1861 року помер Тарас Шевченко. Докладніше.

10 березня 1865 року вперше публічно виконали майбутній Державний Гімн України – “Ще не вмерла Україна”. Це сталося на концерті пам’яті Тараса Шевченка в Перемишлі – з нагоди четвертої річниці смерті поета. Історія походження гімну досі викликає дискусії серед дослідників. Розглядають його спорідненість із польською “Мазуркою Домбровського”, яка згодом стала гімном Польщі. А також – із сербською патріотичною піснею, що містить слова “срце бије и крв лије за своју слободу”. Хай там як, сучасники поета Павла Чубинського сходилися в описі обставин створення вірша. Ідея тексту виникла під час дружньої вечірки в 1862 році, де разом з українцями були сербські студенти. Згадували похорон Шевченка, обговорювали студентські заворушення в Польщі та, вочевидь, співали патріотичні пісні – і польські, й сербські. Якоїсь миті виникла ідея написати “українську Марсельєзу”, що й зробив Чубинський, натхненний почутим. Він вийшов в окрему кімнату під час вечірки, а повернувся із готовим текстом майбутнього гімну. Згодом вірш поклав на музику Микола Лисенко – автор духовного гімну “Боже великий, єдиний, нам Україну храни”. Була ще низка спроб створити мелодію для цих слів. Але нам гімн відомий із музикою галицького композитора Михайла Вербицького. Він прочитав вірш Чубинського у львівському журналі “Мета” та написав музику. Саме в такій версії композицію виконали вперше з великої сцени.

10 березня 1905 року Мукденська битва з японським військом завершилася поразкою Росії. Докладніше.

10 березня 1913 року народилася Володимира Бандера-Давидюк – учасниця українського національно-визвольного руху, сестра Степана Бандери. Докладніше.

10 березня 1945 року стався найкривавіший авіаналіт в історії – бомбардування збройними силами США столиці Японії Токіо. Докладніше.

Церковне свято 10 березня

10 березня вшановують пам’ять мучеників Кодрата та загиблих з ним. Докладніше.

Народні прикмети

Гроза 10 березня – до великого врожаю.

Якщо вже повернулися лелеки, то весна остаточно перемогла зиму.

Швидко пливуть по небу хмари – до теплої, але дощової погоди.

Що не можна робити 10 березня

Краще не вирушати цього дня в дорогу.

Не можна заглядати до будинку з вулиці через вікно.

Погана прикмета, якщо 10 березня двері зірвуться з петель.