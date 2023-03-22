Сьогодні 22 березня: яке свято та день в історії

22 березня 1842 року народився основоположник української класичної музики Микола Лисенко. 1907 року на вулиці Лондона виїхали перші таксі. 1943 року сталася трагедія в Хатині. А у 2022 році армія РФ вперше вдарила по Лозовій.

Свята та пам’ятні дати 22 березня

22 березня в Україні та світі відзначають День таксиста.

ООН проголосила 22 березня Всесвітній день води. Також це – Міжнародний день Балтійського моря.

22 березня в історії

22 березня 1842 року народився український композитор та громадський діяч Микола Лисенко.

Він родом із Полтавщини. Закінчив 2-ю Харківську гімназію. А потім вступив до Харківського університету, проте не закінчив виш, адже батьки не мали змоги платити за навчання. Згодом Лисенко виїхав до Лейпцигу, де навчався у консерваторії та концертував по Європі. Лисенко – автор 10 українських опер (у тому числі “Наталка Полтавка”, “Тарас Бульба”, “Енеїда”), 120 камерно-вокальних творів (більшість – на тексти Тараса Шевченка), 40 хорових творів, у тому числі – музики “Молитви за Україну” (“Боже великий, єдиний, нам Україну храни”).

Лисенко був не лише творчою особистістю, а й активним громадським діячем. Він 1908 року очолив першу легальну українську суспільно-політичну організацію “Київський український клуб”.

22 березня 1907 року на вулицях Лондона з’явилися перші автомобілі із лічильниками – таксі. Насправді самі лічильники вже досить тривалий час були у використанні – ліцензію на них отримав ще 1875 року німецький викладач музики Вільгельм Фрідріх Недлер. Він назвав свій прилад Taxanom. У виробництво його запустили 1884 року. Проте спочатку такі лічильники встановлювали у Німеччині в кебах – кінному транспорті. Надалі лічильники “допрацьовували”, змінювалися виробники та країни застосування. Але відліком історії таксі та Днем таксі у світі домовилися вважати саме 22 березня 1907 року. Перші лондонські автомобілі таксі були зеленими та червоними. Згодом авто у багатьох країнах світу вирішили фарбувати у жовтий – адже цей колір помітно здалеку. А ось знамениті “шашечки” з’явилися у 1920-х. На початку вони були просто фірмовим лого компанії Checker (“Шашка”) з Чикаго.

22 березня 1917 року відбулося перше запротокольоване засідання Української Центральної Ради. Згідно з протоколом, що зберігся для історії, на засіданні новоствореного парламенту обговорювали організаційні питання. Серед іншого, наприклад, з’ясовували, чи вже знає Михайло Грушевський, що його обрали головою ЦР (обрання відбулося заочно, Грушевський був на засланні у Москві). “Відповідь – сповіщено”, – записано в протоколі. Також у цей день Центральна Рада підготувала своє перше звернення до українського народу.

У зверненні Рада оптимістично заявила: “Прийшла воля всьому пригніченому людові, всім поневоленим націям Росії… Уперше, Український тридцятип’ятимільйонний народе, ти будеш мати змогу сам за себе сказати, хто ти і як хочеш жити, як окрема нація”.

22 березня 1943 року сталася трагедія у селі Хатинь у Білорусі. Цього дня населення повністю винищили німецькі підрозділи, у складі яких значну частину становили радянські полонені, що перейшли до нацистів. Жителів Хатині спалили живцем. Загинуло 149 осіб, у тому числі 75 дітей. Вижити вдалося лише кільком дітям – дивом – та одному дорослому, якого просто не було у селі у цей момент.

Винищення Хатині стало помстою за дії партизанів. Вони обстріляли німецьку колону 118-го поліцейського охоронного батальйону. Одним з убитих був олімпієць, чемпіон берлінської Олімпіади 1936 Ганс Вельке, особисто знайомий з Гітлером. Партизани, які організували цю акцію, після неї переночували у Хатині. А побачивши, що німці оточують село, встигли відступити до лісу. Тож за їхню акцію помстилися мирним людям. Хатинь стала одним із 433 сіл, які подібним чином винищили нацисти у Білорусі – разом із жителями.

Одна з разючих деталей саме цієї історії – у тому, що людина, яка брала участь у винищенні Хатині, довгий час у СРСР вважалася ветераном “Великої вітчизняної війни”. Це Григорій Васюра – начальник штабу 118-го поліцейського охоронного батальйону. Потрапивши свого часу до німецького полону, він перейшов на бік окупантів. Під час війни поступово перейшов з поліції до СС. Коли Васюра повернувся до СРСР, він зміг приховати ці сторінки своєї біографії. Відсидів лише за те, що здався в полон. 1955 року потрапив під амністію. Після цього Хатинський кат аж до 1985 року жив у Київській області. Аж поки не став клопотати про присвоєння ордена “Вітчизняної війни”. Для оформлення документів підняли архіви й знайшли свідчення ще одного з учасників каральної операції в Хатині Василя Мелешка, страченого ще 1975 року. Тож “ветерана” заарештували, а згодом розстріляли.

22 березня 1989 року легендарний український літак Ан-225 “Мрія” здійснив випробувальний політ, під час якого встановив 106 світових рекордів.

Протягом свого життя літак став рекордсменом 240 разів, що є унікальним для авіації. Вперше з українським прапором на хвості та бортовим номером UR-82060 “Мрія” виступала на авіашоу 1993 року. Унікальний літак знищили російські окупанти під час атаки на аеропорт “Гостомель”. Керівництво України одразу заявило про намір створити нову “Мрію”.

22 березня 2022 року російська армія вперше обстріляла місто Лозова Харківської області. Було пошкоджено близько 20 житлових будинків.

Також удар припав на промислові підприємства. Мер міста Сергій Зеленський, записуючи відео на місці “прильоту”, не стримував емоцій. До цього моменту місто вважалося умовно “тиловим” і приймало переселенців із сусідніх громад та Донбасу. Увечері цього ж дня Зеленський повідомив, що внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє зазнали тяжких поранень, а всього постраждали 10 людей.

Церковне свято 22 березня

22 березня християни вшановують пам’ять сорока мучеників, що мучилися в Севастiйському озері. Мученики були вбиті в IV столітті – в часи, коли імператор Костянтин Великий уже підписав закон про свободу сповідання віри. Але у сферах, підвладних співправителю Костянтина Лікінію, гоніння на християн тривали. Так, у Севастії (Вірменія) постраждали за віру 40 воїнів-християн, що входили до римського війська. Воєначальник Агрікола змушував їх принести жертву ідолам, але воїни відмовилися. Тоді воїнів пов’язаними між собою повели до озера поблизу міста. Це відбувалось зимою, й озеро було вкрите кригою. 40 мучеників поставили у крижану воду, й вони почали замерзати. При цьому на березі встановили теплу лазню, пропонуючи вхід туди кожному, хто зречеться Христа. Усю ніч воїни протрималися, проте зранку один із них не витримав – і поспішив до лазні. Але як тільки вийшов із озера – впав мертвим. Після цього тюремний сторож Аглай побачив, як над мучениками, що залишилися в озері, заблищало неземне світло. Аглай настільки був вражений, що оголосив себе християнином, скинув одяг і приєднався у крижаній воді до 39 мучеників. Коли на місце прийшли інші мучителі, то побачили, що їхні жертви ще живі. Тож мученикам перебили гомілки та кидали у вогонь, а обвуглені кістки воїнів скинули в річку.

Народні прикмети

Якщо 22 березня світить сонце, наступні 40 днів будуть теплими. Якщо день похмурий – холодними.

Якщо співають синиці – бути теплу.

Якщо прилетіли ластівки, то це до хорошого врожаю.

Що не можна робити 22 березня

Не можна займатися якоюсь фізичною роботою.

Не можна забирати, прати, шити, займатися ремонтом.