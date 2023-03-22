Сегодня 22 марта: какой праздник и день в истории

22 марта 1842 года родился основоположник украинской классической музыки Николай Лысенко. В 1907 году на улицы Лондона выехали первые такси. В 1943 году произошла трагедия в Хатыни. А в 2022 году армия РФ впервые ударила по Лозовой.

Праздники и памятные даты 22 марта

22 марта в Украине и мире отмечают День таксиста.

ООН провозгласила 22 марта Всемирным днем воды. Также это – Международный день Балтийского моря.

22 марта в истории

22 марта 1842 года родился украинский композитор и общественный деятель Николай Лысенко.

Он родом из Полтавщины. Окончил 2-ю Харьковскую гимназию. А затем поступил в Харьковский университет, однако не завершил вуз, ведь родители не имели возможности платить за обучение. Со временем Лысенко уехал в Лейпциг, где учился в консерватории и концертировал по Европе. Лысенко – автор 10 украинских опер (в том числе «Наталка Полтавка», «Тарас Бульба», «Энеида»), 120 камерно-вокальных произведений (большинство – на тексты Тараса Шевченко), 40 хоровых произведений, в том числе – музыки «Молитвы за Украину» («Боже великий, единый, нам Украину храни»).

Лысенко был не только творческой личностью, но и активным общественным деятелем. Он в 1908 возглавил первую легальную украинскую общественно-политическую организацию «Киевский украинский клуб».

22 марта 1907 года на улицах Лондона появились первые автомобили со счетчиками – такси. На самом деле, сами счетчики уже достаточно длительное время были в использовании – лицензию на них получил еще в 1875 году немецкий преподаватель музыки Вильгельм Фридрих Недлер. Он назвал свой прибор Taxanom. В производство его запустили в 1884 году. Однако сначала такие счетчики устанавливали в Германии в кебах – конном транспорте. В дальнейшем счетчики «дорабатывали», менялись производители и страны применения. Но отсчетом истории такси и Днем такси в мире договорились считать именно 22 марта 1907 года. Первые лондонские автомобили такси были зелеными и красными. Впоследствии авто во многих странах мира решили красить в желтый – ведь этот цвет заметно издалека. А вот знаменитые «шашечки» появились в 1920-х. В начале они были просто фирменным логом компании Checker («Шашка») из Чикаго.

22 марта 1917 года состоялось первое запротоколированное заседание Украинской Центральной Рады. Согласно протоколу, сохранившемуся для истории, на заседании только что созданного парламента обсуждали организационные вопросы. Среди прочего, например, выясняли, знает ли уже Михаил Грушевский, что его избрали главой ЦР (избрание состоялось заочно, Грушевский был в ссылке в Москве). «Ответ – оповещен», — записано в протоколе. Также в этот день Центральная Рада подготовила первое свое обращение к украинскому народу.

В обращении Рада оптимистично заявила: «Пришла воля всему подавленному народу, всем порабощенным нациям России… Впервые, Украинский 35-миллионный народ, ты будешь иметь возможность сам за себя сказать, кто ты и как хочешь жить, как отдельная нация».

22 марта 1943 года произошла трагедия в селе Хатынь в Белоруссии. В этот день население полностью истребили немецкие подразделения, в составе которых значительную часть составляли советские пленные, перешедшие на сторону нацистов. Жителей Хатыни сожгли живьем. Погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Выжить удалось только нескольким детям – чудом и одному взрослому, которого просто не было в селе в этот момент.

Истребление Хатыни стало местью за действия партизан. Они обстреляли немецкую колонну 118 полицейского охранного батальона. Одним из убитых был олимпиец, чемпион берлинской Олимпиады 1936 года Ганс Вельке, лично знакомый с Гитлером. Партизаны, организовавшие эту акцию, после нее переночевали в Хатыни. А увидев, что немцы окружают село, успели отступить в лес. Так что за их акцию отомстили мирным людям. Хатынь стала одним из 433 сел, которые подобным образом истребили нацисты в Беларуси – вместе с жителями.

Одна из поразительных деталей именно этой истории – в том, что человек, участвовавший в истреблении Хатыни, долгое время в СССР считался ветераном «Великой отечественной войны». Это Григорий Васюра – начальник штаба 118 полицейского охранного батальона. Попав в свое время в немецкий плен, он перешел на сторону оккупантов. Во время войны постепенно перешел из полиции в СС. Когда Васюра вернулся в СССР, он сумел скрыть эти страницы своей биографии. Отсидел только за то, что сдался в плен. В 1955 году попал под амнистию. После этого Хатынский палач вплоть до 1985 жил в Киевской области. Пока не стал ходатайствовать о присвоении ордена «Отечественной войны». Для оформления документов подняли архивы и нашли показания еще одного из участников карательной операции в Хатыни Василия Мелешко, казненного еще в 1975 году. Так что «ветерана» арестовали, а впоследствии расстреляли.

22 марта 1989 года легендарный украинский самолет Ан-225 «Мрія» совершил испытательный полет, во время которого установил 106 мировых рекордов.

В течение своей жизни самолет стал рекордсменом 240 раз, что уникально для авиации. Впервые с украинским флагом на хвосте и бортовым номером UR-82060 «Мрія» выступала на авиашоу в 1993 году. Уникальный самолет уничтожили российские оккупанты во время атаки на аэропорт «Гостомель». Руководство Украины сразу заявило о намерении создать новую «Мрію».

22 марта 2022 года российская армия впервые обстреляла город Лозовая Харьковской области. Было повреждено около 20 жилых домов.

Также удар пришелся по промышленным предприятиям. Мэр города Сергей Зеленский, записывая видео на месте «прилета», не сдерживал эмоции. До этого момента город считался условно «тыловым» и принимал переселенцев из соседних громад и Донбасса. Вечером этого же дня Зеленский сообщил, что в результате обстрела погиб один человек, еще двое получили тяжелые ранения, а всего пострадали 10 человек.

Церковный праздник 22 марта

22 марта христиане чтят память 40 мучеников в Севастийском озере. Мученики были убиты в IV веке – во времена, когда император Константин Великий уже подписал закон о свободе вероисповедания. Но в сферах, подвластных соправителю Константина Ликинию, гонения на христиан продолжались. Так, в Севастии (Армения) пострадали за веру 40 воинов-христиан, входивших в римское войско. Военачальник Агрикола заставлял их принести жертву идолам, но воины отказались. Тогда воинов связанными между собой повели к озеру вблизи города. Это происходило зимой, и озеро было покрыто льдом. 40 мучеников поставили в ледяную воду, и они стали замерзать. При этом на берегу установили теплую баню, предлагая вход туда каждому, кто отречется от Христа. Всю ночь воины продержались, однако утром один из них не выдержал – и поспешил в баню. Но как только вышел из озера – упал мертвым. После этого тюремный сторож Аглай увидел, как над мучениками, оставшимися в озере, засиял неземной свет. Аглай настолько был поражен, что объявил себя христианином, скинул одежду и присоединился в ледяной воде к 39 мученикам. Когда на место пришли другие мучители, то увидели, что их жертвы еще живы. Тогда мученикам перебили голени и бросили людей в огонь. После их обугленные кости выбросили в реку.

Народные приметы

Если 22 марта светит солнце, то следующие 40 дней будут теплыми. Если день пасмурный – холодными.

Если поют синицы – быть теплу.

Если прилетели ласточки – это к хорошему урожаю.

Что нельзя делать 22 марта

Нельзя заниматься какой-либо физической работой.

Нельзя убирать, стирать, шить, заниматься ремонтом.