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Сегодня 10 марта: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   10.03.2025
Оксана Горун
Сегодня 10 марта: какой праздник и день в истории

10 марта — День Государственного гимна Украины и День памяти Тараса Шевченко. В этот день 1945 года произошел самый кровавый авианалет в истории – бомбардировка вооруженными силами США столицы Японии Токио. В 1913-м родилась Владимира Бандера-Давидюк – сестра Степана Бандеры и пленница сталинских лагерей. В 1905-м Мукденское сражение с японским войском завершилось поражением России. В 1865-м впервые публично исполнили будущий Государственный Гимн Украины. В 1861-м умер Тарас Шевченко.  В 1830-м имам Дагестана Гази-Мухаммад объявил газават (священную войну) российским оккупантам. В 1787-м родился «украинский Робин Гуд» — предводитель крестьянского повстанческого движения Устим Кармалюк. В 1098-м будущий первый король Иерусалимского королевства Балдуин I принял титул графа Эдессы.

Праздники и памятные даты 10 марта

10 марта в Украине – День памяти Тараса Шевченко (годовщина смерти), День Государственного гимна Украины.

В мире – Международный день женщин-судей, День Содружества (отмечают во второй понедельник марта).

Также сегодня: День волынки, День тормозка, День проверки батареек, Международный день удивительности, Международный день парика, День Марио (посвященный герою компьютерной игры).

10 марта в истории

10 марта 1098 года будущий первый король Иерусалимского королевства Балдуин I принял титул графа Эдессы. Подробнее.

10 марта 1787 года родился «украинский Робин Гуд» — предводитель крестьянского повстанческого движения Устим Кармалюк. Подробнее.

Кармалюк
Фото: Prymasal/wikimedia.org

10 марта 1830 года имам Дагестана Гази-Мухаммад объявил газават (священную войну) российским оккупантам. Подробнее.

10 марта 1861 года умер Тарас Шевченко. Подробнее.

10 марта 1865 года впервые публично исполнили будущий Государственный Гимн Украины — «Ще не вмерла Україна». Это произошло на концерте памяти Тараса Шевченко в Перемышле — по случаю четвертой годовщины смерти поэта. История происхождения гимна до сих пор вызывает дискуссии среди исследователей. Рассматривают его родство с польской «Мазуркой Домбровского», впоследствии ставшей гимном Польши. А также – с сербской патриотической песней, содержащей слова «срце бије и крв лије за своју слободу». Как бы там ни было современники поэта Павла Чубинского сходились в описании обстоятельств создания стихотворения. Идея текста возникла во время дружеской вечеринки в 1862 году, где вместе с украинцами были сербские студенты. Вспоминали похороны Шевченко, обсуждали студенческие беспорядки в Польше и, очевидно, пели патриотические песни – и польские, и сербские. В какой-то момент возникла идея написать «украинскую Марсельезу», что и сделал Чубинский, вдохновленный услышанным. Он вышел в отдельную комнату во время вечеринки, а вернулся с готовым текстом будущего гимна. Впоследствии стих положил на музыку Николай Лысенко – автор духовного гимна «Боже великий, единый, нам Украину храни». Был еще ряд попыток создать мелодию для этих слов. Но нам гимн известен с музыкой галицкого композитора Михаила Вербицкого. Он прочитал стихотворение Чубинского во львовском журнале «Мета» и написал музыку. Именно в такой версии композицию исполнили впервые с большой сцены.

10 марта 1905 года Мукденское сражение с японским войском завершилось поражением России. Подробнее.

10 марта 1913 года родилась Владимира Бандера-Давидюк – участница украинского национально-освободительного движения, сестра Степана Бандеры. Подробнее.

Владимира Бандера в ссылке
Фото из ссылки. Владимира Бандера третья справа. Фото: radiosvoboda.mobi

10 марта 1945 года произошел самый кровавый авианалет в истории – бомбардировка вооруженными силами США столицы Японии Токио. Подробнее.

Церковный праздник 10 марта

10 марта чтят память мучеников Кодрата и погибших с ним. Подробнее.

Народные приметы

Гроза 10 марта — к большому урожаю.

Если уже вернулись аисты, то весна окончательно победила зиму.

Быстро плывут по небу облака — к теплой, но дождливой погоде.

Что нельзя делать 10 марта

Лучше не отправляться в этот день в дорогу.

Нельзя смотреть в дом с улицы через окно.

Плохая примета, если 10 марта дверь сорвется с петель.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 марта 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 марта — День Государственного гимна Украины и День памяти Тараса Шевченко ".