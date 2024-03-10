Сегодня 10 марта: какой праздник и день в истории

10 марта 1098 года будущий первый король Иерусалимского королевства Балдуин I принял титул графа Эдессы. В 1787-м родился «украинский Робин Гуд» — предводитель крестьянского повстанческого движения Устим Кармалюк. В 1830-м имам Дагестана Гази-Мухаммад объявил газават (священную войну) российским оккупантам. В 1861-м умер Тарас Шевченко. В 1865-м впервые публично исполнили будущий Государственный Гимн Украины. В 1905-м Мукденское сражение с японским войском завершилось поражением России. В 1913-м родилась Владимира Бандера-Давидюк – сестра Степана Бандеры и пленница сталинских лагерей. В 1945-м произошел самый кровавый авианалет в истории – бомбардировка вооруженными силами США столицы Японии Токио.

Праздники и памятные даты 10 марта

10 марта в Украине — День памяти Тараса Шевченко (годовщина смерти), День Государственного гимна Украины.

В мире: Международный день женщин-судей, День волынки, День удивительности, День парика, День Марио.

10 марта в истории

10 марта 1098 года будущий первый король Иерусалимского королевства Балдуин I принял титул графа Эдессы.

Несмотря на участие в Первом крестовом походе и последующие титулы, свидетельствующие о его благочестии, на самом деле Балдуин был очень далек от идеалов христианской морали. Он был третьим сыном графа Булонского и с рождения даже не надеялся получить значительное наследство или титулы. Родители определили для «младшенького» карьеру священника, но ему это явно было не по душе. Так что провозглашенный папой Урбаном II Первый крестовый поход для Балдуина стал шансом получить для себя если не королевство, то хотя бы графство. В походе участвовали все три сына графа Булонского. Старший со временем вернулся и унаследовал семейный титул и землю. Средний – Готфрид был одним из самых выдающихся руководителей похода, дошел до Иерусалима и стал первым «защитником Гроба Господня». А вот Балдуин свернул с дороги в Иерусалим, решив, что ему хватит и Эдессы. С 200 рыцарями и таким же количеством пеших воинов графский сын появился вблизи Эдессы. Местный правитель – армянский князь Торос, узнав о приближении крестоносцев, обратился к Балдуину, чтобы тот помог отогнать от города мусульман, пытавшихся захватить Эдессу. Но «крестоносец из крестоносцев» Балдуин не согласился защищать братьев по вере просто так. Он заявил Торосу, что поможет с обороной города, если станет его законным наследником и получит половину всех доходов Эдессы. Поскольку положение было патовым, князь согласился на это предложение. Впоследствии Балдуин, умело интригуя, настроил городское население против Тороса. Горожане поддержали крестоносца в качестве единоличного правителя. Тороса свергли, но он заперся в цитадели и соглашался сдать ее только в обмен на свою жизнь. Балдуин поклялся на святых реликвиях, что сохранит жизнь Торосу. Однако, когда тот открыл ворота цитадели, его схватили и казнили. Именно на этом фоне лжи и коварства Балдуин стал графом Эдесским. Неудивительно, что после смерти его брата Готфрида в 1100 году, наследование Балдуином титула «защитника Гроба Господня» не было популярным среди крестоносцев и особенно духовенства. Но это ему не помешало. При поддержке лотарингских рыцарей Балдуин захватил власть в первом государстве крестоносцев. В отличие от своего брата, не желавшего «носить королевский венец там, где Христос носил терновый», Балдуин сразу принял титул «король Иерусалимский» и короновался в Вифлееме.

10 марта 1787 года родился «украинский Робин Гуд» — предводитель крестьянского повстанческого движения Устим Кармалюк. Подробнее.

10 марта 1830 года имам Дагестана Гази-Мухаммад объявил газават (священную войну) российским оккупантам. Подробнее.

10 марта 1861 года умер Тарас Шевченко.

За время каторги и ссылок он имел ревматизм, цингу и малярию. Самочувствие поэта ощутимо ухудшилось с осени 1960 года. Он жаловался на боль в груди. Последние месяцы почти безвыходно просидел в своей комнате, лишь изредка навещая знакомых. Однако работать продолжал до последнего вздоха. В последние сутки у Шевченко произошел тяжелый приступ одышки, его мучили боли в груди, а в ночь перед смертью болезнь осложнилась отеком легких. Он умер в результате паралича сердца в пять часов утра. А перед смертью записал карандашом на офорте автопортрета 1860 свое последнее стихотворение «Чи не покинуть нам, небого».

Похоронили поэта вначале на Смоленском кладбище в Петербурге. Впоследствии друзья Шевченко выхлопотали право перезахоронить его так, как он завещал – «в Украине милой». Гроб отправили из Петербурга в Москву по железной дороге, а оттуда – лошадьми в Киев. Затем прах Шевченко переправили пароходом «Кременчуг» в Канев. И 22 мая похоронили там на Чернечьей горе, которую сейчас чаще называют Тарасова гора.

10 марта 1865 года впервые публично исполнили будущий Государственный Гимн Украины — «Ще не вмерла Україна». Это произошло в Перемышле, на концерте памяти Тараса Шевченко.

10 марта 1905 года Мукденское сражение с японским войском завершилось поражением России. Подробнее.

10 марта 1913 года родилась Владимира Бандера-Давидюк – участница украинского национально-освободительного движения, сестра Степана Бандеры.

Женщина отсидела в советских концлагерях 10 лет – за связи с ОУН и УПА и принадлежность к «опальной» семье. Владимиру и ее мужа Федора Давидюка арестовали в 1946 году НКВДисты и приговорили к 10 годам лагерей и 5 годам лишения прав. Шестерых детей супругов отправили в детдома. Федор умер в лагерях спустя три года после вынесения этого приговора. Владимира работала на каменном карьере и цементном заводе. В 1953-м ее этапировали в Москву, где еще шесть месяцев допрашивали в Лефортовской тюрьме. Туда же доставили старших сестер Марту и Оксану Бандер – от всех троих требовали, чтобы публично осудили действия брата Степана. Но ни одна из женщин не согласилась. В Украину Владимира смогла вернуться только в 1956 году. Марта Бандера скончалась в ссылке. А Оксана вернулась в Украину в 1989-м. Владимира Бандера-Давидюк умерла 11 июля 2001-го, Оксана – в 2008-м.

10 марта 1945 года произошел самый кровавый авианалет в истории – бомбардировка вооруженными силами США столицы Японии Токио. Подробнее.

Церковный праздник 10 марта

10 марта – Воскресенье о Страшном суде, или Мясопустное воскресенье. Чтят память мучеников Кодрата и погибших с ним. Кодрата родила христианка, скрывавшаяся от религиозных гонений в III веке. Она пряталась в пещере в горах. Вскоре после рождения ребенка женщина скончалась. Кодрат остался жив чудом – к нему спустилось облако, поившее его сладкой росой. Детство и юность Кодрат провел в пустыне, а уже взрослым встретил христиан, они просветили парня, и тот принял христианство. Кодрат выучился на врача, но много времени проводил наедине в горах или пустыне. Постепенно вокруг него собралась группа последователей. По приказу императора Деция военачальник Ясон схватил Кодрата и его последователей и бросил в тюрьму. От них требовали отречься от Христа, но те отказывались. Мученики пережили много пыток, и наконец их приговорили к отсечению голов мечом.

Народные приметы

Если 10 марта выпал снег, то перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.

Если раскричались вороны – лето будет дождливым.

Что нельзя делать 10 марта

Нельзя ни с кем ругаться и никого обижать – ни словами, ни действиями.

Нельзя слишком много есть мяса и мясных продуктов.

Нельзя устраивать пышные застолья с алкоголем.