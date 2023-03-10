Сегодня 10 марта: какой праздник и день в истории

10 марта по церковному календарю – память святителя Тарасия. В Украине чтут память Тараса Шевченко в день его смерти. В этот день родился «украинский Робин Гуд» Кармалюк, Россия проиграла Мукденскую битву, а США разбомбили Токио.

Праздники и памятные даты 10 марта

10 марта в Украине чтут память Тараса Шевченко. В этот день поэт скончался после продолжительной болезни. За время каторги и ссылок Шевченко имел ревматизм, цингу и малярию. Все это подорвало его сердце. Оно остановилось 10 марта 1861 года. Последнее стихотворение, которое Шевченко записал карандашом на офорте автопортрета, – «Чи не покинуть нам, небого».

Под эгидой ООН 10 марта отмечают День волынки, День удивительности, День обеда в дорогу и День проверки батареек.

10 марта в истории

10 марта 1787 года родился «украинский Робин Гуд» — предводитель крестьянского повстанческого движения Устим Кармалюк.

Фигура Кармалюка стала легендарной в украинской истории и фольклоре. Традиционно его изображают как народного мстителя, грабившего помещиков и раздававшего их имущество бедным крестьянам. Это, собственно, и вызывает ассоциации с аналогичным легендарным персонажем Англии. Наибольшую мощь крестьянское движение под руководством Кармалюка приобрело в 1830-1835 годах на Подолье, а также соседних Бессарабии, Волыни и Киевщине. «На пике» в повстанческом движении было задействовано около 20 тысяч крестьян. Все вместе они совершили более тысячи нападений на имения помещиков. Движение пришло в упадок со смертью предводителя – в 1835 году его убил из засады шляхтич Рутковский. Причем стрелял убийца, по легендам, не пулей, а серебряной пуговицей. Кармалюка ведь считали характерником, то есть колдуном. Тело вождя повстанцев после возили по селам, чтобы запугать крестьян. Похоронен Кармалюк в Летичеве (Хмельницкая область). В 1974 году на его могиле установили пятиметровый памятник.

10 марта 1830 года имам Дагестана Гази-Мухаммад объявил газават (священную войну) российским оккупантам. Эту дату иногда называют началом борьбы горцев Дагестана и Чечни за независимость. Однако на самом деле Кавказская война шла и до этого, начиная с 1817 года. Но после обращения имама к народу сопротивление активизировалось. Объявленный имамом газават получил поддержку Османской империи, а во времена Крымской войны – еще и Великобритании. Сам Гази-Мухаммад погиб в битве в 1832 году, и дальше лидером кавказского сопротивления стал Шамиль. Под его руководством народы Кавказа боролись против захватчиков до 1859 года. В 1859-м Шамиля взяли в плен, после этого сопротивление пошло на спад. Впрочем, Кавказская война продолжалась еще пять лет – до 1864-го, когда с Кавказа в Османскую империю переселилась большая часть сопротивляющихся — адыгов и абазин.

10 марта 1865 года впервые публично исполнен будущий Государственный Гимн Украины — «Ще не вмерла Україна». Это произошло в Перемышле, на концерте памяти Тараса Шевченко.

10 марта 1905 года Мукденское сражение с японским войском завершилось поражением России.

Ключевой бой русско-японской войны продолжался с 20 февраля. Россиян было ощутимо больше, чем японцев: 275 тысяч пехоты, 16 тысяч конницы и 1219 единиц артиллерии против 200 тысяч пехоты, 7300 конницы и 992 артиллерии. Впрочем, россияне не смогли воспользоваться преимуществом. Уже 9 марта после сокрушительного удара по центру 1-й российской армии японцы прорвали оборону и создали угрозу оцепления. Россияне вынуждены были отступать, однако часть войска попала в окружение и в дальнейшем — в плен. Российская армия потеряла 59 тысяч убитыми и ранеными, еще около 30 тысяч сдались в плен.

10 марта 1913 года родилась Владимира Бандера-Давидюк — участница украинского национально-освободительного движения, сестра Степана Бандеры.

10 марта 1945 года произошел самый кровавый авианалет в истории – бомбардировка вооруженными силами США столицы Японии Токио.

Налет совершали одновременно 334 бомбардировщика ночью с 9 на 10 марта. По разным данным, погибли от 84 тысяч до 100 тысяч жителей, более 40 тысяч были ранены. Еще около миллиона человек остались без жилья.

На город сбросили 1665 тонн зажигательных бомб и напалма. Зарево от пожаров было видно за 200 км. Генерал Кертис Лемей, командовавший американскими бомбардировками Японии во время войны, позже признал, что если бы США проиграли войну, его бы осудили как военного преступника.

10 марта 2022 года из Изюма под обстрелами российских террористов смогли эвакуировать 2000 человек.

Церковный праздник 10 марта

10 марта христиане чтят память святителя Тарасия Константинопольского. Святитель Тарасий жил в VIII – IX веках. Он происходил из знатной семьи и получил хорошее образование. Быстро достиг при дворе императора звания сенатора. Патриарх Павел, не нашедший в себе сил побороть ересь иконоборчества, ушел в монастырь, а святой царице Ирине заявил, что достойным его преемником может стать только Тарасий (на тот момент– мирянин). Тарасий долго отказывался, но в конце концов согласился – при условии, что будет созван Вселенский Собор для осуждения иконоборческой ереси. Тарасий взошел на патриарший престол в 784 году, а в 787 году под его руководством состоялся VII Вселенский Собор, на котором присутствовало 367 епископов. На Соборе утвердили почитание икон. Патриарх Тарасий руководил церковью 22 года. Он умер в 806 году, похоронен в основанном им монастыре на Босфоре.

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Народные приметы

Если 10 марта выпал снег, то перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.

Если раскаркались вороны – лето будет дождливым.

Что нельзя делать 10 марта

Нельзя лениться.

Нельзя ссориться.

Не желательно давать обещания, если не уверены, что сможете их выполнить.