Как сегодня, 2 января, будут отключать свет на Харьковщине – график
Опубликован график отключений света в Харьковской области на пятницу, 2 января.
Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.
Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:
1.1 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-24:00
2.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 20:00-24:00
2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 20:00-24:00
3.1 03:00-06:30; 13:30-17:00; 20:00-22:00
3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00
4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00
4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00
5.1 06:30-10:00; 16:00-20:30
5.2 06:30-10:00; 13:30-20:30
6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30
6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.
Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.
Категории: Общество, Харьков; Теги: график, отключение света, харьковщина;
Дата публикации материала: 2 января 2026 в 07:03;