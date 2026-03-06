Live

Как 7 марта будут отключать свет в Харькове и области: график

Общество 21:23   06.03.2026
Оксана Якушко
Как 7 марта будут отключать свет в Харькове и области: график

В субботу, 7 марта, с 08:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 08:00–10:30; 17:30-21:00
1.2 08:00–10:30; 17:30-21:00
2.1 08:00-10:30
2.2 17:30-21:00
3.1 10:30-14:00
3.2 10:30-14:00
4.1 10:30–14:00; 21:00-24:00
4.2 21:00-24:00
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1 14:00-17:30
6.2 не выключается

Список адресов за очередями — здесь.

Взрыв прогремел в Харькове — россияне ударили БпЛА вечером 6 марта

