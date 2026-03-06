Live

Як 7 березня вимикатимуть світло у Харкові й області: графік

Суспільство 21:23   06.03.2026
Оксана Якушко
У суботу, 7 березня, з 08:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах із урахуванням часу на перемикання (орієнтовно), графік наведений нижче:

1.1 08:00–10:30; 17:30-21:00
1.2 08:00–10:30; 17:30-21:00
2.1 08:00-10:30
2.2 17:30-21:00
3.1 10:30-14:00
3.2 10:30-14:00
4.1 10:30–14:00; 21:00-24:00
4.2 21:00-24:00
5.1 14:00-17:30
5.2 14:00-17:30
6.1 14:00-17:30
6.2 не вимикається

Список адрес за чергами – тут.

Читайте також: Вибух пролунав у Харкові – росіяни вдарили БпЛА увечері 6 березня

Автор: Оксана Якушко
