Як 7 березня вимикатимуть світло у Харкові й області: графік

У суботу, 7 березня, з 08:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомляє Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах із урахуванням часу на перемикання (орієнтовно), графік наведений нижче:

1.1 08:00–10:30; 17:30-21:00

1.2 08:00–10:30; 17:30-21:00

2.1 08:00-10:30

2.2 17:30-21:00

3.1 10:30-14:00

3.2 10:30-14:00

4.1 10:30–14:00; 21:00-24:00

4.2 21:00-24:00

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 14:00-17:30

6.2 не вимикається

Список адрес за чергами – тут.