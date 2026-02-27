Как будут отключать электричество в Харькове и области 27 февраля: график
АО «Харьковоблэнерго» опубликовало график почасовых отключений электрики в Харьковской области на 27 февраля. Света не будет 15 часов в сутки.
По состоянию на 09:00 об аварийных графиках не сообщают. Периоды отсутствия электроснабжения по очередям и подочередям будут следующие:
1.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00
1.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00
2.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00
2.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
3.1 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
3.2 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.1 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.2 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
5.1 03:00–10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00
5.2 03:00–10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00
6.1 03:00–10:00; 13:30-20:30
6.2 03:00-10:00; 13:30-20:30
Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.
Также действуют ограничения мощности для промышленности и бизнеса. По данным Укрэнерго, из-за последствий российских массированных ударов по энергетике Украины ГПВ действуют в большинстве регионов страны.
