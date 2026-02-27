Як відключатимуть електрику в Харкові та області 27 лютого: графік
АТ “Харківобленерго” опублікувало графік погодинних відключень електрики в Харківській області на 27 лютого. Світла не буде 15 годин на добу.
Станом на 09:00 про аварійні графіки не повідомляють. Періоди відсутності електропостачання по чергах та підчергах будуть наступні:
1.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00
1.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00
2.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00
2.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00
3.1 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
3.2 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.1 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
4.2 00:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00
5.1 03:00–10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00
5.2 03:00–10:00; 13:30–20:30; 22:00-24:00
6.1 03:00–10:00; 13:30-20:30
6.2 03:00-10:00; 13:30-20:30
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Також діють обмеження потужності для промисловості та бізнесу. За даними Укренерго, через наслідки російських масованих ударів по енергетиці України ГПВ діють у більшості регіонів країни.
