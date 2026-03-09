Знайшли 2,5 кг PVP і не тільки: чоловіка затримали у Харкові, що йому загрожує

Правоохоронці вважають, що 30-річний харків’янин налагодив збут психотропів через “закладки” та поштові відправлення.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант працював на інтернет-магазин із незаконного збуту заборонених речовин.

“Психотропи він отримував поштовими відправленнями, після чого фасував їх на менші партії та розповсюджував серед наркозалежних осіб у безконтактний спосіб”, – встановило слідство.

Правоохоронці кажуть: збут здійснювався через «закладки» на території міста, а також через поштові відправлення. Замовлення приймалися у телеграм-каналі.

Під час обшуку у харків’янина знайшли близько 2,5 кг психотропної речовини PVP, а також близько 110 г мефедрону, пишуть у прокуратурі.

Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 307 ККУ). Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує від 9 до 12 років тюрми з конфіскацією майна, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Харківщини передали до суду справу з наркоугруповання з мільйонними доходами, повідомляли у Нацполіції. За даними слідства, чотири учасники угруповання щомісяця «заробляли» близько 2,5 млн грн на незаконному збуті психотропних речовин.