Нашли 2,5 кг PVP и не только: мужчину задержали в Харькове, что ему «светит»

Правоохранители считают, что 30-летний харьковчанин наладил сбыт психотропов через «закладки» и почтовые отправления.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант работал в интернет-магазине по незаконному сбыту запрещенных веществ.

«Психотропы он получал почтовыми отправлениями, после чего фасовал их на меньшие партии и распространял среди наркозависимых лиц бесконтактным способом», — установило следствие.

Правоохранители говорят: сбыт осуществлялся через «закладки» на территории города, а также через почтовые отправления. Заказы принимались в Telegram-канале.

Во время обыска у харьковчанина нашли около 2,5 кг психотропного вещества PVP, а также около 110 г мефедрона, пишут в прокуратуре.

Мужчину задержали, ему сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения и хранения с целью сбыта особо опасных психотропных веществ в особо крупном размере (ч. 3 ст. 307 УКУ). Если вину докажут, фигурант грозит от 9 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, ранее правоохранители Харьковщины передали в суд дело по наркогруппировке с миллионными доходами, сообщали в Нацполиции. По данным следствия, четыре участника группировки ежемесячно «зарабатывали» около 2,5 млн грн на незаконном сбыте психотропных веществ.