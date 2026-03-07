Снес остановку с женщиной под Харьковом: суд исследовал видеозаписи ДТП

В Харьковском райсуде 4 марта состоялось заседание по делу о смертельном ДТП возле поселка Коротич в мае 2025 года, в котором погибла 40-летняя Инна Мацала.

Как рассказал МГ «Объектив» представитель родителей и мужа погибшей Максим Журавлев, суд исследовал видеозаписи ДТП. На следующее заседание вызвали экспертов и свидетеля.

«После допроса экспертов и свидетеля, считаю, что все доказательства будут исследованы. Можно будет завершать судебный процесс, если не будет ходатайств о повторных экспертизах. Я, как адвокат, не вижу оснований для таких ходатайств, поскольку все экспертизы четко отвечают на все вопросы относительно скоростного режима, который был нарушен водителем, а также относительно других вопросов», — отметил Журавлев.

Напомним, днем 12 мая 2025 года на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи поселка Коротич Харьковского района автомобиль Zeekr влетел в остановку общественного транспорта. Под железобетонными конструкциями погибла 40-летняя жительница Коротича Инна Мацала. Обвиняемый — предприниматель из Люботина Сергей Гайдаш. 19 августа в Харьковском районном суде должно было состояться подготовительное заседание. Слушание было назначено на 14:20, но родные погибшей его так и не дождались. Судья была занята другим делом, а Гайдаш явился уже после официального закрытия суда. Подготовительное заседание суд провел 1 сентября, а 22 октября Гайдашу зачитали обвинительный акт. Также были поданы гражданские иски – о компенсации морального вреда родителям и вдовцу погибшей на общую сумму 6 миллионов гривен, по 2 миллиона каждому. 28 января суд изучил экспертизы, в том числе подтверждающие, что авто ехало со скоростью 154 км/ч.