Зачитали обвинение водителю, который снес остановку с женщиной под Харьковом

В Харьковском районном суде Харьковской области 22 октября зачитали обвинительный акт предпринимателю из Люботина Сергею Гайдашу, который 12 мая на автомобиле «Zeekr» снес железобетонную остановку на киевской трассе возле поселка Коротич. В результате этой аварии погибла 40-летняя Инна Мацала.

Как рассказал МГ «Объектив» представитель потерпевших Максим Журавлев, также в ходе заседания были зачитаны гражданские иски – о компенсации морального вреда родителям и вдовцу погибшей на общую сумму 6 миллионов гривен, по 2 миллиона каждому.

«Мы исходили из того, что в каком-либо денежном эквиваленте смерть человека выразить просто невозможно. Но законодательство дает возможность моральные страдания выражать в национальной валюте. Каким-либо иным образом это сделать невозможно. У погибшей Инны осталось двое несовершеннолетних детей. За эти средства можно было бы купить им по квартире и оплатить обучение. Это небольшая сумма на одного человека — 2 миллиона», — отметил правозащитник.

По его словам, обвиняемый не признал ни гражданские иски, ни свою вину.

«Ему продлили дополнительные обязанности еще на два месяца. Сторона защиты просила суд, чтобы ему разрешили выезжать хотя бы из Люботина и передвигаться по всей территории Харьковской области, но суд отказал и оставил в силе все обязанности, то есть не покидать город Люботин, прибывать по каждому требованию следователя, прокурора и так далее», — рассказал Журавлев.

На сегодняшнем заседании также определили объем и порядок исследования доказательств. Следующее слушание назначили на 26 ноября.

«Учитывая наглое и дерзкое поведение обвиняемого, отсутствие раскаяния и возмещения ущерба, будем просить суд после завершения судебного следствия о самом суровом наказании в виде восьми лет лишения свободы», — добавил Журавлев.

Напомним, днем 12 мая на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи поселка Коротич Харьковского района автомобиль «Zeekr» влетел в остановку общественного транспорта. Погибла 40-летняя жительница Коротича Инна Мацала. 19 августа в Харьковском районном суде Харьковской области должно было состояться подготовительное заседание. Слушание было назначено на 14:20, но родные погибшей его так и не дождались. Судья была занята другим делом, а подозреваемый — водитель Сергей Гайдаш — явился уже после официального закрытия суда.

Подготовительное заседание суд провел 1 сентября, а не 15 октября, как планировалось изначально. На нем были определены дополнительные процессуальные обязанности для Гайдаша – без разрешения следователя, прокурора или суда он не может покидать место жительства; должен прибывать в суд по первому требованию; информировать следователя, прокурора или суд об изменении места жительства или пребывания; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорт.