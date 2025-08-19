«Очень обеспеченный»: в Харькове судят водителя, снесшего остановку с женщиной

Дело о смертельном ДТП на киевской трассе возле поселка Коротич 12 мая дошло до суда. 19 августа в Харьковском районном суде должно было состояться подготовительное заседание. Слушание было назначено на 14:20, но родные Инны Мацалы — 40-летней женщины, погибшей под железобетонной плитой остановки, когда ее снес автомобиль «Zeekr» — его так и не дождались. Судьи были заняты другим делом, а подозреваемый — водитель Сергей Гайдаш — явился уже после официального закрытия суда. В деталях дела разбиралась корреспондент МГ «Объектив».

«Я спросил: «Где моя жена?» А там только ноги»

«Когда я приехал, увидел «скорую». И девушки плачут. Я спросил: «Где моя жена?» Они показали на остановку. Но я видел, что там лежат только ноги. Я подбежал, начал ее дергать — ничего. Подлез под плиту, а там уже ничего я не видел. После этого я уже все. Уже помню, что меня дома «скорая» откачивала», – сквозь слезы делится самыми ужасными воспоминаниями своей жизни Дмитрий Мацала.

12 мая он потерял любимую жену Инну, с которой был вместе еще со школы. Супруги воспитывали двоих сыновей – 13-летнего Егора и 17-летнего Никиту. Все делали вместе: ездили, планировали, отдыхали. Пока автомобиль «Zeekr» не врезался на скорости в остановку общественного транспорта возле Коротича. Инна была на той остановке. И осталась под железобетонной плитой.

В тот день женщина, как обычно, ехала в рабочую командировку в Полтаву. Она работала главным ревизором в сети супермаркетов «АТБ». Дмитрий подвез жену на остановку, где ее должны были забрать коллеги на служебной машине. Как правило, муж ждал вместе с женой, пока она сядет в машину, но в этот раз Инна отправила его домой.

«Она сказала, чтобы я ехал домой отдыхать, потому что мне на ночь нужно было на смену. Я работаю помощником машиниста на «Укрзалізниці». Я уехал. А минут через 20 позвонили коллеги, сказали, что с Инной случилась беда, чтобы я подъехал обратно», — вспоминает Дмитрий.

«Она видела, что на нее летит машина»

Момент гибели Инны и муж, и ее родители увидели на видео, которое впоследствии разлетелось по соцсетям.

«В этот момент Инна разговаривала с папой по телефону, — делится мать погибшей Татьяна Гонтаренко. — И последние слова Инны. Она видела, что на нее летит машина. Она говорит: «Ой, блин, блин, все, Боже», — и отходит назад… И все. И папа понял, что что-то случилось — звонит, а уже никто трубку, конечно, не поднимал. Звонит Диме — Дима трубку не берет. Звонит внуку, они еще учились онлайн: «Папы нет дома, папа куда-то уехал, что-то с мамой случилось». И друзья — кумы, супружеская пара, одноклассница и подруга из садика самого, позвонила моему мужу и говорит: «Дядя Саша, Инны нет». — «Как нет?» — «Инна погибла». А мне позвонил ее муж Ярослав: «Тетя Таня, Инну накрыла остановка». Я думала: остановка, ну, эта, железная, каркасная. Я говорю: «Так бегите вызывайте «скорую». – «Тетя Таня, вы меня не слышите? Инны нет». Говорю: «Как нет?» – «Ее задавила плита».

Увиденное на видео до сих пор вызывает у Дмитрия Мацалы острую эмоциональную реакцию.

«Наглость. В этот день была такая погода, дождь шел, все машины ехали аккуратно по трассе. Но когда я увидел видео, как он летал, я не знаю, что это за человек», — говорит Дмитрий.

«У нас таких денег нет. Поэтому будем надеяться на правосудие»

Для себя Дмитрий уже составил первое впечатление о водителе, хотя ни разу с ним не общался.

«Если у человека есть деньги, чего он не может откупиться? Тем более, что у нас сейчас в стране такой бардак, что я уже не верю в правосудие, — делится вдовец. — Я слышал, что он приезжал к моему тестю и теще. Не угрожал, но вел себя вызывающе. Что у него есть деньги, что ему все по барабану, все сойдет с рук. У нас таких денег нет. Поэтому будем надеяться на правосудие».

Информацию о том, что обвиняемый приезжал к семье погибшей и вел себя нагло, имеет и адвокат семьи Максим Журавлев. Однако – только со слов своих клиентов. Но не только это является предметом пристального внимания юриста. Он отметил, что водитель изменил показания. А также – что его рассказ не совпадает со словами свидетелей. Их двое.

«Произошла смена показаний. Мы знакомились с материалами досудебного расследования. В самом первом протоколе допроса он полностью признавал свою вину, говорил, что хотел проверить какие-то тормоза. Я не совсем хорошо разбираюсь в технических вопросах относительно этого автотранспортного средства «Zeekr». Но да, есть свидетели, которые слышали это на месте происшествия, на месте ДТП. Эти свидетели сказали, что он вслух проговорил, видимо, еще находясь в шоковом состоянии, что хотел проверить тормоза, вроде бы там такая система, которая сама тормозит — что-то такое. Затем он изменил показания и сказал, что якобы какой-то человек перебегал там дорогу. Это все опровергается показаниями свидетелей, безусловно», — комментирует Журавлев.

В суде он планировал добиваться изменения меры пресечения обвиняемому. Сейчас это залог в 121 тысячу гривен. Его водитель внес его сразу и сейчас находится на свободе.

«По нашей информации, это очень обеспеченный человек. Это предприниматель из города Люботин, перед потерпевшими он хвастался своими связями. Это они так рассказывают, потому что лично я с ним не общался. Мы реально опасаемся того, что будет оказываться давление на потерпевших, будет оказываться давление на свидетелей, на экспертов. Потому что основная экспертиза в этом деле показывает, что он ехал 154 км/ч. Это основополагающий документ в этом деле. Мы считаем, что могут давить на свидетелей, поэтому мы сегодня подготовили — потерпевшие и я, как представитель потерпевших — ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей без определения залога», — пояснил адвокат.

Подозреваемый появился лишь после того, как официально зафиксировали его отсутствие

Однако привести свои аргументы в зале суда Максим Журавлев возможности не получил. Подготовительное заседание так и не состоялось. Родственники Инны Мацалы прождали внимания судей до самого завершения рабочего дня. Ориентировочно в 16:40 Журавлев написал обращение на имя судьи, в котором указал, что подозреваемый Гайдаш так и не явился, чем нарушил свои процессуальные обязанности. По мнению Журавлева, этот документ мог бы стать основанием для изменения меры пресечения на содержание под стражей. Адвокат передал письмо в канцелярию.

«На часах 16:55, судебное заседание было назначено на 14:20. Как нам указали в суде, по техническим причинам оно не начинается, потому что судья, председательствующая по этому делу, занята в другой коллегии, — объявил Журавлев журналистам, которые ждали начала судебного разбирательства. — Но мы все ждем, потерпевшие ждут, вы ждете. Но я хочу обратить внимание, что обвиняемого Гайдаша нет. Он не прибыл в зал судебных заседаний, не отмечался».

После 17:00 к присутствующим вышла секретарь Екатерина Слипченко и официально объявила, что заседание не состоится, а новую дату еще нужно будет согласовать со сторонами. Примерно в 17:05 в помещение вошел подозреваемый в сопровождении адвоката и зарегистрировался. Журавлев спросил у секретаря, она ли вызвала Гайдаша и разрешила ему войти после окончания рабочего дня. Женщина уверяла, что нет.

Комментировать подозрение по существу и подозреваемый, и его адвокат Юлия Пашкова отказались. По дороге к автомобилю Гайдаш сказал лишь, что «очень сожалеет».

«Может забрать загранпаспорт»

На какое число теперь назначат подготовительное заседание — неизвестно. У Журавлева есть информация, что это будет в октябре, а уже сейчас у подозреваемого заканчиваются сроки действия процессуальных обязанностей.

«Эти обязанности возлагаются на два месяца. Они должны быть во время сегодняшнего судебного заседания продлены. Поскольку судебное заседание не состоялось и следующее судебное заседание будет, по-видимому, в октябре-месяце, то эти процессуальные обязанности теряют свою силу. То есть он может поехать забрать свой загранпаспорт в ГМС, может спокойно передвигаться по всей территории страны и выезжать за границу, если у него есть законные основания во время военного положения. Это вообще, на мой взгляд, нонсенс», — подытожил адвокат.

«Мы до сих пор каждый день ходим на кладбище»

Когда и если дело все-таки дойдет до рассмотрения по существу, Журавлев будет подавать гражданские иски – о компенсации морального вреда родителям и вдовцу погибшей на общую сумму 6 миллионов гривен. Дмитрий Мацала признает: деньги семье нужны, ведь на одну зарплату помощника машиниста содержать двоих детей будет непросто. Но важнее правосудие и справедливость. Ведь никакие деньги не вернут семье Инну.

«Мы еще ехали в машине, разговаривали. У нас у младшего сына должен был быть день рождения. Она все хотела день рождения отметить, и вместо того, чтобы ребенку праздновать 13 лет, он в этот день хоронил мать. Старшему 17. Тяжело перенесли дети потерю матери. Мы до сих пор каждый день ходим на кладбище», — делится он.