ДТП на Клочковской в Харькове: что произошло — комментарий полиции (фото)
Авария произошла на улице Клочковской около 18:00 18 августа.
По предварительной информации, автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с Peugeot. Пострадала 27-летняя водитель Daewoo. Ее госпитализировали с телесными повреждениями, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Решается вопрос о внесении по данному факту сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщалось, двустороннее движение организовали на участке улицы Рымарской в Харькове.
Читайте также: Личности погибших в Харькове будут устанавливать при помощи ДНК-экспертизы
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, Клочковская, новости Харькова, полиция Харьковской области;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ДТП на Клочковской в Харькове: что произошло — комментарий полиции (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 21:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла на улице Клочковской около 18:00 18 августа.".