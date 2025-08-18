Live
  • Пн 18.08.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.34
  • EUR 48.31

ДТП на Клочковской в Харькове: что произошло — комментарий полиции (фото)

Происшествия 21:56   18.08.2025
Елена Нагорная
ДТП на Клочковской в Харькове: что произошло — комментарий полиции (фото)

Авария произошла на улице Клочковской около 18:00 18 августа.

По предварительной информации, автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с Peugeot. Пострадала 27-летняя водитель Daewoo. Ее госпитализировали с телесными повреждениями, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос о внесении по данному факту сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось, двустороннее движение организовали на участке улицы Рымарской в Харькове.

Читайте также: Личности погибших в Харькове будут устанавливать при помощи ДНК-экспертизы

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
Новости Харькова — главное за 18 августа: «прилет» в городе, погибли дети
18.08.2025, 22:02
ДТП на Клочковской в Харькове: что произошло — комментарий полиции (фото)
ДТП на Клочковской в Харькове: что произошло — комментарий полиции (фото)
18.08.2025, 21:56
На Рымарской в Харькове — двустороннее движение: копы обратились к водителям
На Рымарской в Харькове — двустороннее движение: копы обратились к водителям
18.08.2025, 19:30
Без осадков, ночью холодно: прогноз погоды в Харькове и области на 19 августа
Без осадков, ночью холодно: прогноз погоды в Харькове и области на 19 августа
18.08.2025, 19:56
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
Болвинов: «Не было шансов выжить»: утром в Харькове погибла целая семья
18.08.2025, 13:49
Взрывы слышали в Харькове: прилетело по пригороду
Взрывы слышали в Харькове: прилетело по пригороду
18.08.2025, 23:15

Новости по теме:

21:04
Двое пострадавших в результате ДТП в центре Харькова
20:55
В Харькове водитель сбила на тротуаре женщину с младенцем
11:20
Mercedes насмерть сбил пешехода на Полтавском Шляхе в Харькове (видео)
18:44
Проехал перекресток на «красный»: смертельное ДТП произошло в Харькове
18:08
ДТП на Харьковщине: водитель врезался в гараж

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «ДТП на Клочковской в Харькове: что произошло — комментарий полиции (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 августа 2025 в 21:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла на улице Клочковской около 18:00 18 августа.".