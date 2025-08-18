ДТП на Клочковской в Харькове: что произошло — комментарий полиции (фото)

Авария произошла на улице Клочковской около 18:00 18 августа.

По предварительной информации, автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с Peugeot. Пострадала 27-летняя водитель Daewoo. Ее госпитализировали с телесными повреждениями, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос о внесении по данному факту сведений в Единый реестр досудебных расследований.

