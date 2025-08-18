ДТП на Клочковській у Харкові: що сталося – коментар поліції (фото)
Аварія сталася на вулиці Клочківській близько 18:00 18 серпня.
За попередньою інформацією, автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з Peugeot. Постраждала 27-річна водійка Daewoo. Її ушпиталили з тілесними ушкодженнями, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Вирішується питання щодо внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як повідомлялося, двосторонній рух організували на ділянці вулиці Римарської у Харкові.
