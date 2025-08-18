Live
ДТП на Клочковській у Харкові: що сталося – коментар поліції (фото)

Події 21:56   18.08.2025
Олена Нагорна
Аварія сталася на вулиці Клочківській близько 18:00 18 серпня.

За попередньою інформацією, автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з Peugeot. Постраждала 27-річна водійка Daewoo. Її ушпиталили з тілесними ушкодженнями, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Вирішується питання щодо внесення за цим фактом відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялося, двосторонній рух організували на ділянці вулиці Римарської у Харкові.

Читайте також: Особи загиблих у Харкові встановлюватимуть за допомогою ДНК-експертизи

Автор: Олена Нагорна
