На Римарській у Харкові тепер двосторонній рух: копи звернулися до водіїв
Двосторонній рух організували на ділянці вулиці Римарської у Харкові.
Про зміни в організації дорожнього руху повідомляє Управління патрульної поліції у Харківській області.
Так, двосторонній рух організовано на ділянці від вулиці Петра Григоренка до вулиці Сумської. Також встановлені нові дорожні знаки.
“Будьте уважними та неухильно дотримуйтесь вимог дорожніх знаків, аби уникнути аварійних ситуацій та забезпечити безпеку всіх учасників дорожнього руху”, – закликають патрульні.
У телеграм-каналах пишуть, що водії поки що не звикли до змін.
Читайте також: Метро — до 22:00: час роботи громадського транспорту продовжили в Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: новини Харкова, патрульная полиция Харьковской области, рымарская, транспорт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Римарській у Харкові тепер двосторонній рух: копи звернулися до водіїв»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2025 в 19:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двосторонній рух організували на ділянці вулиці Римарської у Харкові.".