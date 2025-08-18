На Римарській у Харкові тепер двосторонній рух: копи звернулися до водіїв

Двосторонній рух організували на ділянці вулиці Римарської у Харкові.

Про зміни в організації дорожнього руху повідомляє Управління патрульної поліції у Харківській області.

Так, двосторонній рух організовано на ділянці від вулиці Петра Григоренка до вулиці Сумської. Також встановлені нові дорожні знаки.

“Будьте уважними та неухильно дотримуйтесь вимог дорожніх знаків, аби уникнути аварійних ситуацій та забезпечити безпеку всіх учасників дорожнього руху”, – закликають патрульні.

У телеграм-каналах пишуть, що водії поки що не звикли до змін.