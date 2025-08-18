На Рымарской в Харькове — двустороннее движение: копы обратились к водителям
Двустороннее движение организовали на участке улицы Рымарской в Харькове.
Об изменениях в организации дорожного движения сообщает Управление патрульной полиции в Харьковской области.
Так, двустороннее движение организовано на участке от улицы Петра Григоренко до улицы Сумской. Также установлены новые дорожные знаки.
«Будьте внимательны и неукоснительно соблюдайте требования дорожных знаков, чтобы избежать аварийных ситуаций и обеспечить безопасность всех участников дорожного движения», — призывают патрульные.
В Telegram-каналах пишут, что водители пока не привыкли к изменениям.
