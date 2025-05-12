Live
  • Пн 12.05.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 41.55
  • EUR 46.75

Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷

Происшествия 17:37   12.05.2025
Елена Нагорная
Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷

ДТП с погибшей произошло в Харьковской области 12 мая. 

Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 13:42 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи поселка Коротич Харьковского района автомобиль Zeekr въехал в остановку общественного транспорта.

Погибла 40-летняя женщина. Как уточнил спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко, она стояла на остановке. Тело погибшей деблокировали из-под железобетонной плиты с помощью гидравлического инструмента.

Причины ДТП устанавливают правоохранители.

ДТП возле поселка Коротич 12 мая 2025 года

ДТП возле поселка Коротич 12 мая 2025 года

ДТП возле поселка Коротич 12 мая 2025 года

Читайте также: Двух мужчин повезли в больницу после ДТП в Харькове (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове будут длительные отключения света 20 мая: адреса
В Харькове будут длительные отключения света 20 мая: адреса
12.05.2025, 11:24
Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷
Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷
12.05.2025, 17:37
Новости Харькова — главное за 12 мая: смертельные ДТП и пожар, «Шахеды» мимо
Новости Харькова — главное за 12 мая: смертельные ДТП и пожар, «Шахеды» мимо
12.05.2025, 17:49
13-летнюю девочку искали на Харьковщине: где была несовершеннолетняя (фото)
13-летнюю девочку искали на Харьковщине: где была несовершеннолетняя (фото)
12.05.2025, 12:10
Двух мужчин повезли в больницу после ДТП в Харькове (фото)
Двух мужчин повезли в больницу после ДТП в Харькове (фото)
12.05.2025, 16:11
Детский симфонический оркестр сыграет в Харькове: как посетить концерт
Детский симфонический оркестр сыграет в Харькове: как посетить концерт
12.05.2025, 18:11

Новости по теме:

18:29
Россияне ударили КАБом по селу на Харьковщине, вспыхнул пожар (фото)
09:49
Четверо раненых, два пожара — как прошли сутки на Харьковщине
20:49
11-летний мальчик подорвался на снаряде в селе Харьковской области (дополнено)
15:36
Тело мужчины достали из-под завалов в Купянске почти через неделю после удара
13:19
Дым над Заиковкой в Харькове: что горело, есть пострадавший (видео)

Вы читали новость: «Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 17:37;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП с погибшей произошло в Харьковской области 12 мая. ".