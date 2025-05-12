Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷

ДТП с погибшей произошло в Харьковской области 12 мая.

Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 13:42 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи поселка Коротич Харьковского района автомобиль Zeekr въехал в остановку общественного транспорта.

Погибла 40-летняя женщина. Как уточнил спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко, она стояла на остановке. Тело погибшей деблокировали из-под железобетонной плиты с помощью гидравлического инструмента.

Причины ДТП устанавливают правоохранители.