Авто въехало в остановку под Харьковом: женщину привалило бетонной плитой 📷
ДТП с погибшей произошло в Харьковской области 12 мая.
Как сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в 13:42 на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи поселка Коротич Харьковского района автомобиль Zeekr въехал в остановку общественного транспорта.
Погибла 40-летняя женщина. Как уточнил спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко, она стояла на остановке. Тело погибшей деблокировали из-под железобетонной плиты с помощью гидравлического инструмента.
Причины ДТП устанавливают правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 17:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП с погибшей произошло в Харьковской области 12 мая. ".