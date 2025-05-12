Двух мужчин повезли в больницу после ДТП в Харькове (фото)

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 11 мая около 14:15 на перекрестке площади Кононенко и объездной дороги, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108» при повороте не предпочел в движении и совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi» под управлением 25-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль «Mitsubishi» совершил наезд на припаркованный автобус», — установили правоохранители.

В результате аварии телесные повреждения получили водители легковушек. Их госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.