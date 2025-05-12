Двух мужчин повезли в больницу после ДТП в Харькове (фото)
Авария, в которой пострадали два человека, произошла 11 мая около 14:15 на перекрестке площади Кононенко и объездной дороги, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2108» при повороте не предпочел в движении и совершил столкновение с автомобилем «Mitsubishi» под управлением 25-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль «Mitsubishi» совершил наезд на припаркованный автобус», — установили правоохранители.
В результате аварии телесные повреждения получили водители легковушек. Их госпитализировали.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 16:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария, в которой пострадали два человека, произошла 11 мая около 14:15 на перекрестке площади Кононенко и объездной дороги, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".