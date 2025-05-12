Шла в темноте не по переходу: в Харькове насмерть сбили пенсионерку

В Харькове поздно вечером 11 мая случилось ДТП на проспекте Тракторостроителей.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на 84-летнюю женщину, которая от полученных травм погибла на месте. Предварительно установлено, что пешеход переходила проезжую часть вне пешеходного перехода», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации копов, авария случилась около 22:30 вечера 11 мая. Все обстоятельства расследуют.

По факту полицейские открыли уголовное производство — за нарушение правил безопасности движения.