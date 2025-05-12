Live
  • Пн 12.05.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.55
  • EUR 46.75

Шла в темноте не по переходу: в Харькове насмерть сбили пенсионерку

Происшествия 11:32   12.05.2025
Оксана Горун
Шла в темноте не по переходу: в Харькове насмерть сбили пенсионерку

В Харькове поздно вечером 11 мая случилось ДТП на проспекте Тракторостроителей.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на 84-летнюю женщину, которая от полученных травм погибла на месте. Предварительно установлено, что пешеход переходила проезжую часть вне пешеходного перехода», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации копов, авария случилась около 22:30 вечера 11 мая. Все обстоятельства расследуют.

По факту полицейские открыли уголовное производство — за нарушение правил безопасности движения.

Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: авария унесла жизни трех человек (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 12 мая: смертельное ДТП, «Шахеды» мимо
Новости Харькова — главное за 12 мая: смертельное ДТП, «Шахеды» мимо
12.05.2025, 11:38
В Харькове будут длительные отключения света 20 мая: адреса
В Харькове будут длительные отключения света 20 мая: адреса
12.05.2025, 11:24
Шла в темноте не по переходу: в Харькове насмерть сбили пенсионерку
Шла в темноте не по переходу: в Харькове насмерть сбили пенсионерку
12.05.2025, 11:32
Прогноз погоды на 12 мая в Харькове и области: ночью холодно, днем ​​дождь
Прогноз погоды на 12 мая в Харькове и области: ночью холодно, днем ​​дождь
11.05.2025, 19:50
Сегодня 12 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 12 мая: какой праздник и день в истории
12.05.2025, 06:00
13-летнюю девочку искали на Харьковщине: где была несовершеннолетняя (фото)
13-летнюю девочку искали на Харьковщине: где была несовершеннолетняя (фото)
12.05.2025, 12:10

Новости по теме:

10:41
Смертельное ДТП в Харькове: авария унесла жизни трех человек (фото)
09:49
ДТП в Харькове: не справилась с машиной и вылетела на ограждение (видео)
21:33
На Харьковщине насмерть сбили человека: ищут свидетелей ДТП
14:02
Два человека погибли в ДТП на Харьковщине
17:38
ДТП произошло в центре Харькова (фото)

Вы читали новость: «Шла в темноте не по переходу: в Харькове насмерть сбили пенсионерку»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 11:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове поздно вечером 11 мая случилось ДТП на проспекте Тракторостроителей".