Смертельное ДТП в Харькове: авария унесла жизни трех человек (фото)
В Харькове автоцистерна столкнулась с легковым автомобилем, сообщает Нацполиция.
Предварительно водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовой автоцистерной КамАЗ 4310.
В результате аварии водитель легковушки и двое его пассажиров 50 и 43 лет погибли.
Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии в Харькове.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, Нацполиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2025 в 10:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове автоцистерна столкнулась с легковым автомобилем, сообщает Нацполиция.".