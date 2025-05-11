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Смертельное ДТП в Харькове: авария унесла жизни трех человек (фото)

Происшествия 10:41   11.05.2025
Оксана Якушко
Смертельное ДТП в Харькове: авария унесла жизни трех человек (фото)

В Харькове автоцистерна столкнулась с легковым автомобилем, сообщает Нацполиция.

Предварительно водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовой автоцистерной КамАЗ 4310.

В результате аварии водитель легковушки и двое его пассажиров 50 и 43 лет погибли.

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии в Харькове.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2025 в 10:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове автоцистерна столкнулась с легковым автомобилем, сообщает Нацполиция.".