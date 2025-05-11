Смертельное ДТП в Харькове: авария унесла жизни трех человек (фото)

В Харькове автоцистерна столкнулась с легковым автомобилем, сообщает Нацполиция.

Предварительно водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с грузовой автоцистерной КамАЗ 4310.

В результате аварии водитель легковушки и двое его пассажиров 50 и 43 лет погибли.

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии в Харькове.