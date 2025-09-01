Снес остановку с женщиной под Харьковом: близкие погибшей требуют отвода судьи

Первое подготовительное заседание по делу о смертельном ДТП на киевской трассе возле поселка Коротич под Харьковом Харьковский районный суд Харьковской области провел 1 сентября, а не 15 октября, как планировалось изначально. 12 мая под железобетонной остановкой погибла 40-летняя Инна Мацала, когда в конструкцию влетел автомобиль «Zeekr» под управлением предпринимателя из Люботина Сергея Гайдаша.

Как подчеркнул в комментарии МГ «Объектив» представитель родителей и мужа погибшей Максим Журавлев, главной причиной назначения суда на более раннюю дату он видит общественный резонанс, возникший после освещения деталей дела в СМИ.

Адвокат сообщил, что в ходе подготовительного заседания судья Марина Омельник приняла несколько решений. Во-первых, были определены дополнительные процессуальные обязанности для подозреваемого Сергея Гайдаша – без разрешения следователя, прокурора или суда он не может покидать место жительства; должен прибывать в суд по первому требованию; информировать следователя, прокурора или суд об изменении места жительства или пребывания; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение загранпаспорт. Эти обязанности будут действовать до 30 октября включительно.

В ходатайстве Журавлева об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей судья отказала, причины этого решения будут известны позже.

В то же время Марина Омельник приняла еще одно решение – арестовать квартиру подозреваемого в Харькове площадью более 125 квадратных метров с целью возможного обеспечения трех гражданских исков о компенсации морального вреда родителям и мужу погибшей. Все иски на общую сумму 6 миллионов гривен приняты.

Рассмотрение дела по существу назначили на 3 сентября, но, по данным Журавлева, в этот день заседания скорее всего не будет, поэтому реальная дата пока неизвестна.

«Если бы мы не привлекли внимание общества к этому делу, дата была 15 октября, и судья, на мой взгляд, намеренно не продлила дополнительные обязанности обвиняемого. Они действовали до 12 августа. Прокурор заранее подал ходатайство о продлении обязанностей. Судья была обязана рассмотреть до 12 числа это, но не рассмотрела. У меня есть соответствующий официальный ответ суда. Таким образом, по нашему мнению, это коррелируется с тем, что обвиняемый хвастался тем, что будет ездить куда ему вздумается, по делам, по Украине, за территорию Украины, если есть такие законные основания. И с тем, что судья не продлила эти обязанности, вот оно и вытекает. Поэтому потерпевшие выражают недоверие судье. И я после судебного заседания, после оглашения этих решений, подал заявление об отводе судьи. Оно будет рассмотрено в ближайшее время. Если оно будет удовлетворено, то все процессуальные решения остаются в силе. Просто другой судья будет рассматривать это дело. Если заявление будет отклонено, тогда просто эта судья будет дальше рассматривать это дело», — пояснил Журавлев.

Напомним, днем 12 мая на автодороге «Киев-Харьков-Довжанский» вблизи поселка Коротич Харьковского района автомобиль «Zeekr» влетел в остановку общественного транспорта. Погибла 40-летняя жительница Коротича Инна Мацала. 19 августа в Харьковском районном суде Харьковской области должно было состояться подготовительное заседание. Слушание было назначено на 14:20, но родные погибшей его так и не дождались. Судья была занята другим делом, а подозреваемый — водитель Сергей Гайдаш — явился уже после официального закрытия суда.