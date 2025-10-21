В ДТП на Харьковщине погибла женщина и еще три человека пострадали (фото)

Смертельная авария с участием автомобилей Skoda Octavia и Mitsubishi произошла 21 октября на трассе Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук.

В результате ДТП 35-летняя водитель Skoda погибла на месте. Ее 7-летний сын получил термические ожоги. Водитель Mitsubishi 26 лет и его 43-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пожар, возникший после столкновения, потушили.

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Правоохранители призывают водителей быть особенно осторожными во время сложных погодных условий, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее в полиции Харьковщины сообщали, что 21 октября на улице Клочковской в ​​Харькове 60-летний водитель Range Rover не пропустил других участников дорожного движения и проехал перекресток на «красный». В результате он столкнулся с Renault, за рулем которого был 65-летний мужчина.