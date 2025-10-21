FPV-дрон вновь атаковал гражданское авто на севере от Харькова

Военные РФ ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Дергачевской громаде Харьковской области 21 октября. Пострадали два человека.

Как сообщает глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, это произошло несколько часов назад. Машина двигалась по дороге Дергачи – Казачья Лопань в направлении села Лобановка.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали двое местных жителей – мужчина и женщина пожилого возраста, находившиеся в автомобиле.

Ранее глава Малоданиловской громады Александр Гололобов опроверг, что FPV дежурят вдоль окружной Харькова. Он подчеркнул: ни по его информации, ни по данным военных ни одного случая атаки «дрона-ждуна» на территории громады не фиксировали. С севера в сторону Харькова действительно иногда долетают FPV-дроны. Также Гололобов подтвердил один случай, когда такой БпЛА вероятно запустили из так называемой «матки» — то есть большего по размеру дрона-переносчика. Однако эти факты не имеют отношения к историям о так называемых «спящих FPV». Такие охотятся на автомобили на прифронтовых территориях. Ранее о подобной опасности предупреждал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Однако речь шла исключительно о приграничных районах. Ближайшей точкой к северу от Харькова, где дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, до сих пор была дорога между селами Прудянка и Слатино.