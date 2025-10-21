Live
  • Вт 21.10.2025
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.66

FPV-дрон вновь атаковал гражданское авто на севере от Харькова

Происшествия 17:32   21.10.2025
Елена Нагорная
FPV-дрон вновь атаковал гражданское авто на севере от Харькова

Военные РФ ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Дергачевской громаде Харьковской области 21 октября. Пострадали два человека.

Как сообщает глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, это произошло несколько часов назад. Машина двигалась по дороге Дергачи – Казачья Лопань в направлении села Лобановка.

По предварительной информации, в результате атаки пострадали двое местных жителей – мужчина и женщина пожилого возраста, находившиеся в автомобиле.

Ранее глава Малоданиловской громады Александр Гололобов опроверг, что FPV дежурят вдоль окружной Харькова. Он подчеркнул: ни по его информации, ни по данным военных ни одного случая атаки «дрона-ждуна» на территории громады не фиксировали. С севера в сторону Харькова действительно иногда долетают FPV-дроны. Также Гололобов подтвердил один случай, когда такой БпЛА вероятно запустили из так называемой «матки» — то есть большего по размеру дрона-переносчика. Однако эти факты не имеют отношения к историям о так называемых «спящих FPV». Такие охотятся на автомобили на прифронтовых территориях. Ранее о подобной опасности предупреждал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Однако речь шла исключительно о приграничных районах. Ближайшей точкой к северу от Харькова, где дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, до сих пор была дорога между селами Прудянка и Слатино.

Читайте также: Терехов: “Пожалуйста, берегите себя!” – статистика обстрелов Харькова

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
Названы самый опасный и наиболее спокойные районы Харькова (видео)
19.10.2025, 22:19
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
Куда пошла работать 73-летняя экс-заместитель мэра Харькова
20.10.2025, 21:21
Против выплат пособий украинцам выступило большинство жителей Германии — опрос
Против выплат пособий украинцам выступило большинство жителей Германии — опрос
19.10.2025, 21:11
Новости Харькова – главное за 21 октября: КАБы по городу, смертельный пожар
Новости Харькова – главное за 21 октября: КАБы по городу, смертельный пожар
21.10.2025, 17:44
Через сколько дней могут включить отопление: ожидания «Укрэнерго» (видео)
Через сколько дней могут включить отопление: ожидания «Укрэнерго» (видео)
21.10.2025, 12:34
Женщина погибла во время пожара на Харьковщине (фото)
Женщина погибла во время пожара на Харьковщине (фото)
21.10.2025, 14:14

Новости по теме:

19.10.2025
Атака FPV на оптоволокне по Харькову: есть ли угроза и как противодействуют
19.10.2025
КАБов все больше: по Харьковской области за сутки прилетело 10 бомб — ХОВА
18.10.2025
FPV-дрон на оптоволокне атаковал Lanos на Харьковщине: погиб мужчина
14.10.2025
РФ пытается расширить «зону поражения»: ISW об ударе FPV-дрона по Харькову
13.10.2025
Удар по общежитию с переселенцами в Харькове: что за дрон прилетел (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «FPV-дрон вновь атаковал гражданское авто на севере от Харькова», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 октября 2025 в 17:32;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные РФ ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Дергачевской громаде Харьковской области 21 октября. Пострадали два человека.".