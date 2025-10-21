FPV-дрон знову атакував цивільне авто на півночі від Харкова

Військові РФ вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю в Дергачівській громаді Харківської області 21 жовтня. Постраждали двоє людей.

Як повідомляє голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, це сталося кілька годин тому. Машина рухалася дорогою Дергачі – Козача Лопань у напрямку села Лобанівка.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки постраждали двоє місцевих жителів – чоловік та жінка похилого віку, які перебували в автомобілі.

Раніше голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов спростував, що FPV чатують уздовж окружної Харкова. Він наголосив: ні за його інформацією, ні за даними військових жодного випадку атаки «дрона-ждуна» на території громади не фіксували. З півночі в бік Харкова дійсно інколи долітають FPV-дрони. Також Гололобов підтвердив один випадок, коли такий БпЛА ймовірно запустили з так званої «матки» – тобто більшого за розміром дрона-переносника. Проте ці факти не мають стосунку до історій про так звані «сплячі FPV». Такі полюють на автівки на прифронтових територіях. Раніше про подібну небезпеку попереджав начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Проте йшлося виключно про прикордоння. Найближчою точкою на північ від Харкова, де дрон-камікадзе атакував цивільну автівку, досі була дорога між селами Прудянка та Слатине