На півночі від Харкова на авто полюють “дрони-ждуни”? Відповідь Гололобова

Події 07:15   17.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На півночі від Харкова на авто полюють “дрони-ждуни”? Відповідь Гололобова Фото: Генштаб ЗСУ

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов написав: напередодні в ТГ-каналах з’явилася інформація про те, що вздовж окружної дороги на півночі від Харкова нібито почали полювання “дрони-ждуни”. 

“Учора низка телеграм-каналів поширила інформацію про те, що на півночі міста Харкова, вздовж  Лозовеньківського проспекту та окружної дороги, нібито “сидять дрони-ждуни”, які при появі рухомої цілі можуть атакувати” – уточнив Гололобов.

Дрони-ждуни у передмісті Харкова
Фото: Олександр Гололобов/телеграм

Він наголосив: територія Малоданилівської громади відзначена на схемі як потенційно небезпечна, проте – безпідставно.

“Повідомляю, що ні за моєю інформацією, ні за даними військових – жодного подібного випадку на території громади не зафіксовано. Так, у місто іноді долітають FPV-дрони; був один підтверджений випадок, імовірно запущений із так званої “матки”, – нагадав глава громади.

Однак, стверджує він, це зовсім не означає, що дрони дійсно полюють на цілі, як це відбувається в прифронтових містах.

“Також інформую, що з Лозовеньківського  водосховища ще не було вилучено вибухонебезпечного предмета.  Рекомендую  утриматись від рибальства”, – додав Гололобов.

Нагадаємо, 16 жовтня, в Лозовеньківське водосховище впав вибуховий обʼєкт, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Він звернувся до рибалок і попросив утриматись від відвідування даного водосховища до завершення робіт з вилучення вибухового елемента.

Читайте також: У Харкові біля будівлі впав ворожий БпЛА, без детонації

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
На півночі від Харкова на авто полюють "дрони-ждуни"? Відповідь Гололобова
Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна