На півночі від Харкова на авто полюють “дрони-ждуни”? Відповідь Гололобова
Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов написав: напередодні в ТГ-каналах з’явилася інформація про те, що вздовж окружної дороги на півночі від Харкова нібито почали полювання “дрони-ждуни”.
“Учора низка телеграм-каналів поширила інформацію про те, що на півночі міста Харкова, вздовж Лозовеньківського проспекту та окружної дороги, нібито “сидять дрони-ждуни”, які при появі рухомої цілі можуть атакувати” – уточнив Гололобов.
Він наголосив: територія Малоданилівської громади відзначена на схемі як потенційно небезпечна, проте – безпідставно.
“Повідомляю, що ні за моєю інформацією, ні за даними військових – жодного подібного випадку на території громади не зафіксовано. Так, у місто іноді долітають FPV-дрони; був один підтверджений випадок, імовірно запущений із так званої “матки”, – нагадав глава громади.
Однак, стверджує він, це зовсім не означає, що дрони дійсно полюють на цілі, як це відбувається в прифронтових містах.
“Також інформую, що з Лозовеньківського водосховища ще не було вилучено вибухонебезпечного предмета. Рекомендую утриматись від рибальства”, – додав Гололобов.
Нагадаємо, 16 жовтня, в Лозовеньківське водосховище впав вибуховий обʼєкт, повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов. Він звернувся до рибалок і попросив утриматись від відвідування даного водосховища до завершення робіт з вилучення вибухового елемента.
Читайте також: У Харкові біля будівлі впав ворожий БпЛА, без детонації
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На півночі від Харкова на авто полюють “дрони-ждуни”? Відповідь Гололобова», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2025 в 07:15;