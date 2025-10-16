У Харкові біля будівлі впав ворожий БпЛА, без детонації (доповнюється)

У Київському районі Харкова зафіксували «приліт» ворожого БпЛА.

Доповнено о 15:20. Голова ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворожий дрон впав без детонації біля комерційної будівлі в Київському районі. Пошкоджень немає.

Доповнено о 15:09. Голова ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що по Харкову вдарив БпЛА типу «Молния».

«Наразі інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють всі служби, щоб перевірити місце і у випадку необхідності знешкодити рештки цього дрона. Ситуація непоодинока, знають як діяти. Далі будемо дивитися чи є пошкодження житлового будинку, якщо так, будуть вжиті всі необхідні заходи», – сказав Синєгубов в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Доповнено о 14:53. Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що влучання відбулося біля багатоповерхівки. Інформації про постраждалих немає. Попередньо, будинок не постраждав.

14:42. За попередніми даними мера Ігоря Терехова, дрон вдарив по багатоповерхівці.

Зазначимо, близько 14:40 у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що ворожий БпЛА з півночі летів курсом на Харків.

Моніторингові канали писали, що у бік Харкова летів БпЛА типу «Молния».

Інформація буде оновлюватись.

Нагадаємо, 16 жовтня у Харкові, починаючи з 5:30 ранку чули серію вибухів. Вони пролунали за межами міста. Повітряна тривога в місті тривала всю ніч, починаючи з 21:34. При цьому під ранок Повітряні сили ЗСУ поінформували про пуски ракет РФ. Проте здебільшого, за повідомленнями ПС ЗСУ, під атакою була Полтава та Полтавська область. Харківські моніторингові канали інформували про цілі в напрямку Змієва, а також Люботина, Вільшан, Андріївки та Мерефи. Крім того, в області чути звук прольоту ракет. Вранці Ізюмська МВА повідомляла про серію вибухів в Ізюмі.

Пізніше начальник ХОВА Олег Синегубов розповів, що вночі регіон опинився під комбінованим обстрілом росіян. Останній удар був о 7:30 кількома ракетами, «Шахедами» по енергетичному об’єкту в Лозівському районі – понад сім тисяч абонентів наразі знаходиться без електропостачання. По області застосовані аварійні графіки відключень у зв’язку зі стабілізацією загальнонаціональної енергетичної системи, внаслідок чого приблизно 50 тисяч абонентів без електропостачання. Крім того, вночі всього ворог завдав ударів по енергетичній системі, газонафтовій інфраструктурі – 12 ракетних ударів, було 56 «Шахедів».