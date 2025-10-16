Синєгубов: “пошкодження суттєві”, без світла близько 50 тисяч жителів 

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів, що вночі регіон опинився під комбінованим обстрілом росіян.

“Фактично, обстріл розпочався біля 23:00, тобто минулої доби, і тривав до ранку. Останній удар був о 7:30 кількома ракетами, «Шахедами» по енергетичному об’єкту в Лозівському районі, внаслідок якого, як ви зазначили, більше семи тисяч абонентів наразі знаходиться без електропостачання. Плюс, по області застосовані аварійні графіки відключень у зв’язку зі стабілізацією енергетичної системи загальнонаціональної, внаслідок якого приблизно 50 тисяч абонентів аварійно без електропостачання. Крім того, вночі всього ворог завдав ударів по енергетичній системі, по газонафтовій інфраструктурі – 12 ракетних ударів, було 56 «Шахедів». Плюс, ворог застосовував повторні удари для того, щоб нанести максимальне ураження тим людям, тим службам, які приступили до ліквідації наслідків. Це – підрозділи ДСНС, це – працівники аварійних служб. Люди перебувають і зараз в укриттях, тому що є загроза повторних ударів”, – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він наголосив: усі профільні служби – на місцях, працюють над ліквідацією зруйнованого. Однак, коли вдасться відновити все пошкоджене, Синєгубов прогнозувати не береться.

“Дуже важко про це говорити та відповідно прогнозувати, тому що ці удари були не поодинокі. Це, зокрема, Берестинський, Ізюмський та Лузівські райони. Ці об’єкти вже страждають неодноразово.Пошкодження досить істотні. Наразі наше завдання – стабілізувати ситуацію, перш за все, щоб це не вплинуло на проходження опалювального сезону і на газопостачання, електропостачання для наших споживачів, для наших людей”, – пояснив ХОВА.

Тим часом в АТ “Харківобленерго” повідомили, що в Харківській області почалися аварійні відключення.

Нагадаємо, 16 жовтня у Харкові, починаючи з 5:30 ранку чули серію вибухів. Ймовірно, вони пролунали за межами міста. Повітряна тривога в місті тривала всю ніч, починаючи з 21:34. При цьому під ранок Повітряні сили ЗСУ поінформували про пуски ракет РФ. Проте здебільшого, за повідомленнями ПС ЗСУ, під атакою Полтава та Полтавська область. Харківські моніторингові канали інформували про цілі в напрямку Змієва, а також Люботина, Вільшан, Андріївки та Мерефи. Крім того, в області чути звук прольоту ракет. Вранці Ізюмська МВА повідомляла про серію вибухів в Ізюмі. Інформації від ХОВА та мерії Харкова про «прильоти» в місті та області вранці наразі немає.