Синегубов: «повреждения существенные», без света около 50 тысяч жителей

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что ночью регион оказался под комбинированным обстрелом россиян.

«Фактически, обстрел начался около 23:00, то есть накануне, и продолжался до утра. Последний удар был в 7:30 несколькими ракетами, «Шахедами» по энергетическому объекту в Лозовском районе, в результате которого, как вы отметили, более семи тысяч абонентов находится без электроснабжения. Плюс, по области применены аварийные графики отключений в связи со стабилизацией энергетической общенациональной системы, в результате которого примерно около 50 тысяч абонентов аварийно без электроснабжения. Кроме того, ночью всего враг нанес удары по энергетической системе, по газонефтяной инфраструктуре 12 ракетных ударов, было 56 «Шахедов». Плюс, враг применял повторные удары для того, чтобы нанести максимальное поражение тем людям, службам, которые приступили к ликвидации последствий. Это – подразделения ГСЧС, это – работники аварийных служб. Люди находятся и сейчас в укрытиях, потому что есть угроза повторных ударов», – сказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил: все профильные службы – на местах, работают над ликвидацией разрушенного. Однако когда удастся восстановить все поврежденное – Синегубов прогнозировать не берется.

«Очень трудно об этом говорить и соответственно прогнозировать, потому что эти удары были не единичны. Это, в частности Берестинский, Изюмский и Лозовской районы. Эти объекты уже страдают неоднократно. Повреждения достаточно существенны. Наша задача – стабилизировать ситуацию, прежде всего, чтобы это не повлияло на прохождение отопительного сезона и на газоснабжение, электроснабжение для наших потребителей, для наших людей», – добавил начальник ХОВА.

Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Харьковской области начались аварийные отключения.

Напомним, 16 октября в Харькове, начиная с 5:30 утра слышали серию взрывов. Вероятно, они раздались за пределами города. Воздушная тревога в Харькове продолжалась всю ночь, начиная с 21:34. При этом под утро Воздушные силы ВСУ проинформировали о пусках РФ ракет. Однако в большей части, по сообщениям ВС ВСУ, под атакой Полтава и Полтавская область. Харьковские мониторинговые каналы информировали о целях в направлении Змиева, а также Люботина, Ольшан, Андреевки и Мерефы. Кроме того, в области слышен звук пролета ракет. Утром Изюмская ГВА сообщала о серии взрывов в Изюме. Информации от ХОВА и мэрии Харькова о «прилетах» в городе и области утром на данный момент нет.