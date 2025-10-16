Live
Из-за отсутствия электроэнергии на Харьковщине задерживаются поезда

Транспорт 07:37   16.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за отсутствия электроэнергии на Харьковщине задерживаются поезда Фото: АО “Укрзалізниця”

В Харьковской области некоторые пригородные поезда курсируют с задержкой, пишут в «Укрзалізниці». 

«Задерживаемся в Харьковской области из-за отсутствия напряжения. Ряд пригородных поездов будет курсировать с резервными тепловозами», – передают железнодорожники.

С опозданием прибудут следующие поезда:

  • Поезд №6041 Харьков – Букино курсирует со станции Андреевка с задержкой 50 минут.
  • Поезд №6852 Дубово – Харьков на станцию ​​Близнюки прибудет с задержкой.

Напомним, 16 октября в Харькове, начиная с о5:30 утра 16 октября слышали серию взрывов. Вероятно, они раздались за пределами города. Воздушная тревога в Харькове  продолжалась всю ночь, начиная с 21:34. При этом под утро Воздушные силы ВСУ проинформировали о пусках РФ ракет. Однако в большей части, по сообщениям ВС ВСУ, под атакой Полтава и Полтавская область. Харьковские мониторинговые каналы информировали о целях в направлении Змиева, а также Люботина, Ольшан, Андреевки и Мерефы. Кроме того, в области слышен звук пролета ракет. Утром Изюмская ГВА сообщала о серии взрывов в Изюме. Информации от ХОВА и мэрии Харькова о «прилетах» в городе и области утром на данный момент нет.

Читайте также: Графики аварийных отключений света ввели на Харьковщине вечером 15 октября

Автор: Николь Костенко-Лагутина
