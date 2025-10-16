Live
  • Чт 16.10.2025
  • Харків  +3°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.53

Через відсутність електроенергії на Харківщині затримуються потяги

Транспорт 07:37   16.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через відсутність електроенергії на Харківщині затримуються потяги

На Харківщині деякі приміські потяги курсують із затримкою, пишуть в “Укрзалізниці”. 

Затримуємось на Харківщині через відсутність напруги. Низка приміських поїздів курсуватиме з резервними тепловозами“, – передають залізничники.

Із запізненням прибудуть такі поїзди:

  • Поїзд №6041 Харків – Букине курсує зі станції Андріївка із затримкою 50 хвилин.  

  • Поїзд №6852 Дубове – Харків до станції Близнюки прибуде із затримкою.

Нагадаємо, 16 жовтня у Харкові, починаючи з 5:30 ранку чули серію вибухів. Ймовірно, вони пролунали за межами міста. Повітряна тривога в місті тривала всю ніч, починаючи з 21:34. При цьому під ранок Повітряні сили ЗСУ поінформували про пуски ракет РФ. Проте здебільшого, за повідомленнями ПС ЗСУ, під атакою Полтава та Полтавська область. Харківські моніторингові канали інформували про цілі в напрямку Змієва, а також Люботина, Вільшан, Андріївки та Мерефи. Крім того, в області чути звук прольоту ракет. Вранці Ізюмська МВА повідомляла про серію вибухів в Ізюмі. Інформації від ХОВА та мерії Харкова про «прильоти» в місті та області вранці наразі немає.

Читайте також: Графіки аварійних відключень світла запровадили на Харківщині ввечері 15.10

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Через відсутність електроенергії на Харківщині затримуються потяги
Через відсутність електроенергії на Харківщині затримуються потяги
16.10.2025, 07:37
Росія атакує ракетами: у Харкові чули вибухи вранці 16 жовтня (оновлено)
Росія атакує ракетами: у Харкові чули вибухи вранці 16 жовтня (оновлено)
16.10.2025, 07:10
Сьогодні 16 жовтня 2025: яке свято і день в історії
Сьогодні 16 жовтня 2025: яке свято і день в історії
16.10.2025, 06:00
У Харкові відключатимуть газ 16 жовтня: навіщо це потрібно
У Харкові відключатимуть газ 16 жовтня: навіщо це потрібно
15.10.2025, 17:07
Мачуху підозрюють у вбивстві в Харкові, мінування з БпЛА – підсумки 15 жовтня
Мачуху підозрюють у вбивстві в Харкові, мінування з БпЛА – підсумки 15 жовтня
15.10.2025, 23:01
Чому анонімні телеграм-канали – це не свобода слова, а маніпуляція – Портников
Чому анонімні телеграм-канали – це не свобода слова, а маніпуляція – Портников
15.10.2025, 21:17

Новини за темою:

10.10.2025
Як працює метро в Харкові сьогодні – чи вплинуло відключення світла в місті
10.10.2025
“Тримайте пальці схрещеними” – про що попередили в “Укрзалізниці”
08.10.2025
Били “Шахедами”: через удари на Чернігівщині не ходять потяги, зникло світло
18.09.2025
Через удари по Полтавщині затримуються потяги: розклад для Харкова
17.09.2025
Після нічної атаки на “Укрзалізницю” по всій країні затримуються потяги


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Через відсутність електроенергії на Харківщині затримуються потяги», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2025 в 07:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині деякі приміські потяги курсують із затримкою, пишуть в “Укрзалізниці”. ".