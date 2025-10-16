Через відсутність електроенергії на Харківщині затримуються потяги

На Харківщині деякі приміські потяги курсують із затримкою, пишуть в “Укрзалізниці”.

“Затримуємось на Харківщині через відсутність напруги. Низка приміських поїздів курсуватиме з резервними тепловозами“, – передають залізничники.

Із запізненням прибудуть такі поїзди:

Поїзд №6041 Харків – Букине курсує зі станції Андріївка із затримкою 50 хвилин.

Поїзд №6852 Дубове – Харків до станції Близнюки прибуде із затримкою.

Нагадаємо, 16 жовтня у Харкові, починаючи з 5:30 ранку чули серію вибухів. Ймовірно, вони пролунали за межами міста. Повітряна тривога в місті тривала всю ніч, починаючи з 21:34. При цьому під ранок Повітряні сили ЗСУ поінформували про пуски ракет РФ. Проте здебільшого, за повідомленнями ПС ЗСУ, під атакою Полтава та Полтавська область. Харківські моніторингові канали інформували про цілі в напрямку Змієва, а також Люботина, Вільшан, Андріївки та Мерефи. Крім того, в області чути звук прольоту ракет. Вранці Ізюмська МВА повідомляла про серію вибухів в Ізюмі. Інформації від ХОВА та мерії Харкова про «прильоти» в місті та області вранці наразі немає.