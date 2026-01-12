Аварийные отключения света начались в Харькове и области

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Харьковской области начали действовать аварийные отключения электроэнергии.

Это необходимо для стабилизации ситуации в энергосети, объяснили специалисты. При этом одновременно продолжают действовать и графики почасовой отключений света.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!», – добавили энергетики.

