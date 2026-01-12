Яйца и гречка подорожали, а сахар и макароны стали дешевле: цены в Харькове

О том, как изменились цены на продукты в Харькове, проинформировали в мэрии, проанализировав цены на товары бакалейной группы.

«Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, по сравнению с январем прошлого года больше выросли цены на гречку (+30%) и пшено (+17%). Также увеличилась стоимость пшеничной муки – на 13%, подсолнечного масла – на 16%, манной крупы – на 10%. В то же время подешевели сахар (-17%), макароны (-14%) и рис круглозернистый (-9%)», – передают в горсовете.

Средние цены на некоторые продукты следующие:

гречневая крупа – 46,05 грн/кг,

рис длиннозернистый – 52,95 грн/кг,

рис круглозернистый – 53,65 грн/кг,

пшено – 32,1 грн/кг,

манная крупа – 27,99 грн/кг,

сахар – 28,4 грн/кг,

соль каменная – 15,25 грн/кг,

мука – 29,4 грн/кг,

макаронные изделия (рожки) – 29,95 грн/кг,

850 мл подсолнечного масла – 85,05 грн.

Кроме того, подорожали яйца. В сравнении с январем 2025 года их цена возросла на 10%. Теперь десяток обойдется от 70 до 90 гривен.