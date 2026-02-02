Удар по рынку в Харькове: появились фото и видео последствий
Последствия прилета вражеского БпЛА по Слободскому району Харькова показали в ГСЧС Украины.
Дополнено в 17:25. 2 февраля ориентировочно в 14:25 российский БпЛА, предварительно типа «Молния», ударил по рынку в Слободском районе Харькова, уточнила Харьковская областная прокуратура.
В результате атаки повреждены торговые павильоны, автомобили.
Двое мужчин получили ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
16:40
Отмечается, что российский беспилотник попал в дорожное покрытие возле торговых павильонов одного из рынков.
«Спасатели провели обследование территории после обстрела. Повреждены остановка общественного транспорта, фасад и окна торговых павильонов, а также одного грузовика», — рассказали спасатели.
Видео с места «прилета» вражеского БпЛА в Слободском районе показали в Харьковской областной прокуратуре.
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 14:30. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что вражеский БпЛА попал по рынку в Слободском районе. Было известно о двух пострадавших.
Читайте также: Чем била РФ по Харькову и области на прошлой неделе: Синегубов о последствиях
