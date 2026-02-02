Live

Удар по рынку в Харькове: появились фото и видео последствий

Происшествия 17:27   02.02.2026
Виктория Яковенко
Удар по рынку в Харькове: появились фото и видео последствий Фото: ГСЧС Украины

Последствия прилета вражеского БпЛА по Слободскому району Харькова показали в ГСЧС Украины.

Дополнено в 17:25. 2 февраля ориентировочно в 14:25 российский БпЛА, предварительно типа «Молния», ударил по рынку в Слободском районе Харькова, уточнила Харьковская областная прокуратура.

В результате атаки повреждены торговые павильоны, автомобили.

Двое мужчин получили ранения, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

16:40

Отмечается, что российский беспилотник попал в дорожное покрытие возле торговых павильонов одного из рынков.

«Спасатели провели обследование территории после обстрела. Повреждены остановка общественного транспорта, фасад и окна торговых павильонов, а также одного грузовика», — рассказали спасатели.

удар по Харькову
Фото: ГСЧС Украины
удар по Харькову
Фото: ГСЧС Украины
удар по Харькову
Фото: ГСЧС Украины

Видео с места «прилета» вражеского БпЛА в Слободском районе показали в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 14:30. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что вражеский БпЛА попал по рынку в Слободском районе. Было известно о двух пострадавших.

Читайте также: Чем била РФ по Харькову и области на прошлой неделе: Синегубов о последствиях

Автор: Виктория Яковенко
