Чем била РФ по Харькову и области на прошлой неделе: Синегубов о последствиях
В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 36 населенных пунктов области, в том числе город Харьков, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате атак погибли девять человек, 24 – пострадали. Также в результате взрыва неизвестного устройства ранения получил 14-летний парень.
По данным Синегубова, оккупанты выпустили на регион: ракеты (количество и тип устанавливают), девять КАБов, и более 110 БпЛА, среди них — «Герань-2», «Ланцет», «Молния» и FPV.
В Харькове из-за ударов повреждены 12 многоквартирных домов, два учебных заведения, электросети, четыре автомобиля, гаражный кооператив.
В Купянском районе пострадали многоквартирный дом, восемь частных домов, административное здание, электросети, два автомобиля.
В Изюмском районе — железнодорожная инфраструктура, два частных дома, интернатное учреждение, комбайны, четыре автомобиля.
Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, Олег Синегубов, удар, харьковщина;
