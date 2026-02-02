Live

Чем била РФ по Харькову и области на прошлой неделе: Синегубов о последствиях

Общество 16:08   02.02.2026
Виктория Яковенко
Чем била РФ по Харькову и области на прошлой неделе: Синегубов о последствиях Фото: Олег Синегубов

В течение прошлой недели вражеским ударам подверглись по меньшей мере 36 населенных пунктов области, в том числе город Харьков, информирует глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате атак погибли девять человек, 24 – пострадали. Также в результате взрыва неизвестного устройства ранения получил 14-летний парень.

По данным Синегубова, оккупанты выпустили на регион: ракеты (количество и тип устанавливают), девять КАБов, и более 110 БпЛА, среди них — «Герань-2», «Ланцет», «Молния» и FPV.

В Харькове из-за ударов повреждены 12 многоквартирных домов, два учебных заведения, электросети, четыре автомобиля, гаражный кооператив.

В Купянском районе пострадали многоквартирный дом, восемь частных домов, административное здание, электросети, два автомобиля.

В Изюмском районе — железнодорожная инфраструктура, два частных дома, интернатное учреждение, комбайны, четыре автомобиля.

удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синегубов
удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
