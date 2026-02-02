Live

Чим била РФ по Харкову та області минулого тижня: Синєгубов про наслідки

Суспільство 16:08   02.02.2026
Вікторія Яковенко
Чим била РФ по Харкову та області минулого тижня: Синєгубов про наслідки Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 36 населених пунктів області, зокрема місто Харків, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок атак загинули дев’ять людей, 24 – постраждали. Також внаслідок вибуху невідомого пристрою поранення отримав 14-річний хлопець.

За даними Синєгубова, окупанти випустили на регіон: ракети (кількість та тип встановлюють), дев’ять КАБів, та понад 110 БпЛА, серед них – «Герань-2», «Ланцет», «Молния» та FPV.

У Харкові через удари пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, два заклади освіти, електромережі, чотири автомобілі, гаражний кооператив.

У Куп’янському районі постраждали багатоквартирний будинок, вісім приватних будинків, адміністративна будівля, електромережі, два автомобілі.

В Ізюмському районі – залізнична інфраструктура, два приватні будинки, інтернатна установа, комбайни, чотири автомобілі.

удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синєгубов
удары по Харьковщине за неделю
Фото: Олег Синєгубов

Читайте також: БпЛА вдарив по ринку в Харкові: є постраждалі

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

03.02.2026
Два десятки пожеж вирували на Харківщині протягом доби – ДСНС
02.02.2026
Чим била РФ по Харкову та області минулого тижня: Синєгубов про наслідки
02.02.2026
Окупанти зруйнували зупинку на Золочівщині (фото)
02.02.2026
Постраждали жінки: Синєгубов розповів, що обстріляв ворог за добу
02.02.2026
Шість боїв було на Куп’янщині, майже вдвічі більше – на півночі: дані Генштабу


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Чим била РФ по Харкову та області минулого тижня: Синєгубов про наслідки», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2026 в 16:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 36 населених пунктів області, зокрема місто Харків, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.".