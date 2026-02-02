Чим била РФ по Харкову та області минулого тижня: Синєгубов про наслідки

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 36 населених пунктів області, зокрема місто Харків, інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок атак загинули дев’ять людей, 24 – постраждали. Також внаслідок вибуху невідомого пристрою поранення отримав 14-річний хлопець.

За даними Синєгубова, окупанти випустили на регіон: ракети (кількість та тип встановлюють), дев’ять КАБів, та понад 110 БпЛА, серед них – «Герань-2», «Ланцет», «Молния» та FPV.

У Харкові через удари пошкоджені 12 багатоквартирних будинків, два заклади освіти, електромережі, чотири автомобілі, гаражний кооператив.

У Куп’янському районі постраждали багатоквартирний будинок, вісім приватних будинків, адміністративна будівля, електромережі, два автомобілі.

В Ізюмському районі – залізнична інфраструктура, два приватні будинки, інтернатна установа, комбайни, чотири автомобілі.