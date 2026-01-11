Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 12 января – график

Общество 20:26   11.01.2026
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харьковской области 12 января – график Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

Опубликован график отключений света в Харьковской области на понедельник, 12 января.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 22:00-24:00
2.1 01:00-04:30; 12:00-15:00; 19:00-24:00
2.2 12:00-15:00; 19:00-24:00
3.1 04:30-08:00; 15:00-19:00
3.2 04:30-08:00; 15:00-19:00; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 15:00-19:00
4.2 05:00-08:00; 15:00-19:00
5.1 08:00-11:30; 15:00-22:00
5.2 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00-11:00; 12:00-18:00; 19:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 04:30-08:00; 08:00-11:00; 12:00-15:00; 19:00-22:00

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Как ранее объяснял начальник ХОВА Олег Синегубов, в Харькове не применяют графики почасовых отключений света, потому что город входит в 20-километровую зону от линии фронта. Эта же норма распространяется и на другие громады в этой зоне. При этом аварийные отключения электроэнергии могут быть на любых территориях.

