Як вимикатимуть світло в Харківській області 12 січня – графік
Опубліковано графік відключень світла у Харківській області на понеділок, 12 січня.
Як повідомляють у АТ «Харківобленерго», за вказівкою НЕК «Укренерго» у зв’язку зі складною ситуацією в об’єднаній енергосистемі через обстріли графік погодинних відключень діятиме з 00:00 до 24:00.
Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:
1.1 01:00-04:30; 08:00–15:00; 22:00-24:00
1.2 01:00-04:30; 08:00–15:00; 22:00-24:00
2.1 01:00-04:30; 12:00–15:00; 19:00–24:00
2.2 12:00–15:00; 19:00–24:00
3.1 04:30–08:00; 15:00–19:00
3.2 04:30–08:00; 15:00–19:00; 22:00-24:00
4.1 04:30-08:00; 15:00–19:00
4.2 05:00–08:00; 15:00–19:00
5.1 08:00–11:30; 15:00-22:00
5.2 00:00-01:00; 08:00–11:00; 12:00–18:00; 19:00-22:00
6.1 00:00-01:00; 08:00–11:00; 12:00–18:00; 19:00-22:00
6.2 00:00-01:00; 04:30–08:00; 08:00–11:00; 12:00–15:00; 19:00-22:00
Дізнатися свою чергу можна ТУТ.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.
Як раніше пояснював начальник ХОВА Олег Синєгубов, у Харкові не застосовують графіки погодинних відключень світла, тому що місто входить до 20-кілометрової зони від лінії фронту. Ця ж норма поширюється і на інші громади у цій зоні. Аварійні відключення електроенергії можуть бути на будь-яких територіях.
