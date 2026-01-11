Морози та снігопади в січні: чи не вимерзають озимі на Харківщині
Протягом першої декади січня озимі культури перебували у стані зимового спокою.
На початку місяця мінімальна температура повітря сягала 13-16 морозу, мінімальна температура ґрунту на глибині коренів озимої пшениці знижувалася до 0-3 морозу, що вище за критичні температури вимерзання, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
«Несприятливих агрометеорологічних явищ для перезимівлі озимини впродовж декади не спостерігалося», — інформують метеорологи.
Станом на 10 січня ґрунт промерз на глибину від 1 до 7 см. На переважній частині області поля вкриті рівним шаром снігу, висота якого – 0,5-4 см.
