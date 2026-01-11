Морозы и снегопады в январе: не вымерзают ли озимые на Харьковщине
В течение первой декады января озимые культуры находились в состоянии зимнего покоя.
В начале месяца минимальная температура воздуха достигала 13-16 мороза, минимальная температура почвы на глубине корней озимой пшеницы снижалась до 0-3 мороза, что выше критических температур вымерзания, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
«Неблагоприятных агрометеорологических явлений для перезимовки озимых в течение декады не наблюдалось», — информируют метеорологи.
По состоянию на 10 января почва промерзла на глубину от 1 до 7 см. На преобладающей части области поля покрыты ровным слоем снега, высота которого — 0,5-4 см.
